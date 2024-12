Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La cinta "Emilia Pérez" lideró con diez nominaciones en los Globos de Oro 2025, destacando en categorías como "Mejor película de comedia o musical" y "Mejor película de habla no inglesa", así como en las categorías individuales de Selena Gómez y Zoe Saldaña como "Mejor actriz de reparto" y "Mejor actriz, musical o comedia" para Karla Sofía Gascón. Las actrices reaccionaron emocionadas en redes sociales al enterarse en vivo de sus nominaciones, mostrando gratitud y emoción. Otras nominadas como Cynthia Erivo por "Wicked" y Ariana Grande también celebraron en línea, destacando la importancia de las nominaciones y agradeciendo el reconocimiento. Pamela Anderson, nominada por "The Last Showgirl", expresó su agradecimiento y emoción por la nominación a Mejor actriz de drama, resaltando la importancia de seguir soñando y estar abiertos a las posibilidades.