Reseña de Skeleton Crew: Una nueva historia de Star Wars con guiños muy muy conocidos

El universo de Star Wars sigue en constante expansión. Ahora, es el turno de Skeleton Crew, la nueva apuesta de la saga galáctica, que esta vez tienen un foco más infantil.

La serie se centra en la aventura de cuatro niños, los que, al igual que en muchas películas y series infantiles, terminan en problemas. En este caso, sobre una nave que los termina llevando a una galaxia lejos de su hogar.

Durante sus aventuras se encuentran con el desterrado capitán Jod Na Nawood, interpretado por el reconocido actor, Jude Law, quien por primera vez se adentra en el universo de George Lucas.

BioBioChile accedió a los tres primeros episodios de esta nueva serie, la que tiene muchos guiños a clásicos ya conocidos por muchos, o al menos por los Millennials. A continuación, te dejamos una reseña sin spoliers sobre esta nueva entrega de Star Wars.

¿Una trama conocida?

Una de las críticas que más se repite sobre la serie, es la trama principal. Y es que tiene mucho parecido a relatos como el de Los Goonies, o incluso Stranger Things, que ya de por sí es una cuña de guiños a películas y series de los 80′, principalmente de terror.

En concreto, la trama es sobre un grupo de niños, entre ellos un soñador, quien solo quiere vivir una aventura. En este caso, ese niño es Wim (Ravi Cabot-Conyers). Sueña con convertirse en Jedi, sin embargo, esto es algo difícil, ya sea por su edad (como bien saben los fanáticos) o por el periodo en el que se encuentra la serie, que es después de la trilogía original, es decir, tras la muerte de Darth Vader.

Hasta el momento no se sabe si en algún punto conectará con otras historias, como The Mandalorian o Ahsoka, sin embargo, no sería malo para entregar alguna sorpresa, ya que de momento, por lo que se ha visto en los primeros dos episodios y luego en el tercero cuando se estrene, seguirá una línea completamente independiente.

En el caso de Jod Na Nawood, la historia de momento también es conocida, de hecho, no es difícil relacionarla con el capitán Jack Sparrow, de Piratas del Caribe, es decir, un capitán caído en desgracia y traicionado por su propia tripulación.

Los Jedi en el centro de Skeleton Crew

Como es tradición en las historias de Star Wars, los Jedi son un punto importante dentro de la trama. Todos los problemas se originan porque Wim cree haber encontrado un antiguo templo Jedi escondido en su planeta.

De alguna forma, Wim, Fern, KB y Neel, terminan embarcados en una aventura donde, pero curiosamente, nadie conoce su planeta.

Así se va originando una interrogante sobre su propio hogar y el estilo de vida que tienen, lo que mantiene la curiosidad de los espectadores.

Hablar de la calidad de imagen y los efectos especiales está demás, ya que la saga de Lucas siempre entrega escenas que quedan pegadas en la memoria.

¿Aparecerán Jedis u otros personajes ya conocidos en Skeleton Crew? Eso es algo que sólo sabremos con el correr de los capítulos, de los cuales los dos primeros ya están disponibles en la plataforma Disney +.