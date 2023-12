En pocos días, la compañía de Walt Disney ya no tendrá derechos de autor exclusivos sobre Mickey Mouse y Minnie.

Ya está pasando, Disney oficialmente perdió los derechos de autor exclusivos sobre dos de sus personajes más icónicos, se trata de Mickey Mouse y Minnie, que en unos pocos días más, pasarán a ser de dominio público.

De acuerdo con la revista Variety, la compañía de Walt Disney ya no poseerá autoría exclusiva de las primeras versiones de estos personajes y ahora cualquiera será libre de comercializar su imagen, ya sea en caricaturas, películas, productos, etc.

Recordemos que, antes de que esto ocurriera, Mickey Mouse especialmente se consideraba una especie de “símbolo” de los derechos de autor, puesto que en reiteradas ocasiones la compañía debió demandar a quienes intentaban apropiarse de su imagen.

Pero ahora, Mickey y Minnie pasarán al dominio público el próximo 1 de enero, justo después de año nuevo, según recoge el medio.

¿Por qué Disney perdió los derechos sobre Mickey y Minnie?

Esto tiene que ver con la ley de derechos de autor que se aplica en Estados Unidos. Esta última establece que los derechos de autor exclusivos vencen después de un periodo de tiempo de 95 años desde la creación del personaje o cuerpo artístico.

Recordemos que, Mickey Mouse fue creado hace varias décadas, en 1928, y cumplirá su periodo exclusivo con Disney en 2024.

La normativa eventualmente se aplicará en otros personajes cercanos a cumplir 95 años de ser creados, y que también fueron responsables del crecimiento y éxito de la compañía.

De hecho, Mickey y Minnie no son los primeros que pasaron al dominio público. Anteriormente, le ocurrió lo mismo a Winnie de Pooh y el resto de sus compañeros, lo que trajo consigo inesperadas producciones. Como la película de terror estrenada recientemente, Winnie the Pooh: Blood and Honey, por ejemplo.