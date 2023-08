Entre las series de los años 90 que figura entre las más recordadas se encuentra Hey Arnold, creada por Craig Bartlett.

Durante cinco temporadas pudimos conocer a Arnold, el niño “cabeza de balón”, quien era el eterno enamorado de Helga Pataki, la niña que molestaba y jugaba bromas al personaje que debutó en 1996.

Así, por varios capítulos vemos como Arnold, que es un niño idealista debe lidiar con problemas de la niñez, junto a sus amigos.

Es justo uno de ellos, quien pudo tener su cinta propia. Nos referimos a Gerald Johanssen, que es el mejor amigo de Arnold.

De hecho, Bartlett reveló que alcanzó a presentarse un spin-off, una película cuyo protagonista sería el mejor amigo de Arnold, así lo confirmó en el podcast de Keke Palmer.

Incluso, afirmó que estuvo en carpeta el proyecto. “Hace un par de años les presenté de todo”. “Todos iban a hacer películas familiares, pero yo dije ‘qué tal si la primera sea de Hey Arnold!, pero centrado en Gerald”,mencionó.

Por otra parte, Bartlett dijo que quería enfocarse en el estilo de Gerald, quien era el encargado de recitar las leyendas del barrio donde vivía Arnold y sus amigos. “Sería una leyenda urbana, pero en largometraje”, recalcó.

No obstante, el dibujante aclaró que lo convocaron a un proyecto que involucraba al presentador de The Daily Show, Trevor Noah, pero que finalmente no resultó.

Hay que resaltar que en el podcast El Arnoldo, conversaron con el autor, donde dijo que Chile, era uno de los países que más fans tenía la serie.

“No puedo dejar a nadie afuera, pero todos dicen: ‘No, no, a Chile le gusta más que a Argentina"”, dijo Bartlett. “Chile es donde hay más fans de la serie. Somos argentinos pero lo reconocemos. En las estadísticas de nuestro Instagram, la mitad de los seguidores son de Chile”, afirmaron.