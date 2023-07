La película Sound of Freedom sigue sumando récords de taquilla en Estados Unidos, luego de desplazar a Misión Imposible: Sentencia Mortal, al superar 100 millones de dólares desde su estreno en cines norteamericanos.

Así, la cinta que se basa en la historia real de Tim Ballard, un exagente de una agencia de EE.UU que deberá desenmascarar un complot relacionado con la trata de personas, donde las niñas son explotadas con fines sexuales.

Recordemos que la película costó cerca de 14 millones de dólares de presupuesto, siendo una sorpresa dentro de la industria, ya que se estrenó casi al mismo tiempo que Indiana Jones 5 y la última película de Misión Imposible.

La verdad detrás de Sound of Freedom

En tanto, su director Alejandro Monteverde, contó que el guion se inspiró en la figura de Tim, después de conocer que rescató a 123 personas en una operación en Colombia.

De igual forma, el productor Eduardo Verástegui, reveló que se propuso a sacar adelante la película cuando conoció el testimonio de primera mano de Ballard. “Escuché sus historias sobre viajes encubiertos a los rincones más oscuros del planeta para rescatar a niños secuestrados para explotación sexual”.

Pese a que Verástegui, es amigo íntimo de Santiago Abascal, presidente del partido político VOX, lo han sindicado como promotor de ideas ultraconservadoras. Él ha dicho que tuvo que ir a contra corriente para realizar su sueño de estrenar este filme.

“A pesar de los sentimientos encontrados de shock y depresión, supe que no podía quedarme callado. Como siempre he dicho, es más triste que ahora que lo sabes, no hagas nada. En ese momento, me di cuenta de que tenía una nueva misión en mi vida: dedicarme al 100% a hacer esta película”, reveló en conversación con Infobae.

Fecha de estreno en Chile

En Cinemark el estreno quedó fijado para el jueves 31 de agosto, donde el periodo de preventa comienza este jueves 27 de julio.

Confirmado:

· Preventa este jueves.

· Estreno el 31 de agosto. pic.twitter.com/5fnbJWfM6k — Cinemark Chile (@CinemarkChile) July 24, 2023

Mientras en Cinépolis también podrá ser vista la cinta durante la misma fecha.