Este mes las salas de cine de Chile traen de regreso el mítico “Día del Cine”, periodo de descuentos para ver películas que se hacía de vez en cuando años previos a la pandemia.

Si bien el día oficial que conmemora el cine es el segundo sábado de febrero, algunas salas chilenas extendían esta práctica varias veces al año, lo cual se perdió con la llegada del Covid-19 y las restricciones.

Ahora, Cinépolis, Cinemark, Cineplanet, Cinestar y Muvix unieron fuerzas para retomar la costumbre y harán un nuevo “Día del Cine”, que tendrá lugar la última semana de abril, exactamente los días 24, 25 y 26.

Cabe destacar que durante estos días, las entradas para ver estrenos y películas en cartelera tendrán un costo promocional de $1.500 en salas tradicionales 2D y 3D; y $3.000 en salas IMAX, 4DX, Premium, XD, Premier, D-BOX, Prime, XTREME, AERA, MX4D.

Para entonces, algunas de las películas en cartelera serán Gran Avenida, Evil Dead: El Despertar, Los Tres Mosqueteros: D´Artagnan, De Vuelta al Deseo, Beau Tiene Miedo, Maravilloso Desastre, Calabozos y Dragones: Honor Entre Ladrones, Oso Intoxicado, Super Mario Bros: La Película, El Exorcista del Papa y Suzume.

Además, todas estas producciones estarán disponibles en una preventa habilitada online y presencial en cada cadena de cine, a contar del miércoles 19 de abril a partir del mediodía.

Estrenos notables en cines (Abril):

• La película de Mario Bros – 6 de abr (???)

• Air – 6 de abr (la película sobre Nike)

• Suzume – 13 de abr (nueva peli del director de Your Name y Weathering with You)

• COCAINE BEAR – 27 de abr (!!!)

• Decision to Leave – 27 de abr ❤️ pic.twitter.com/h0w6c6xnkX

— Kenneth Sánchez Gonzales (@kennethsanchezg) April 3, 2023