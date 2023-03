Hace más de un año, Pedro Pascal adelantó a sus seguidores una de las frases más significativa y desgarradora de The Last of Us… al menos para quienes no habían jugado el videojuego.

“I got you, baby girl (Te tengo, pequeña)”, escribió Pascal en Instagram, en septiembre de 2021, junto a una foto donde anuncia el inicio de la producción de la serie.

Aunque quienes conocían la historia del videojuego en el que se basó la producción de HBO sabían del significado de esta frase, para los espectadores del programa esta cobró una relevancia especial tras la emisión del capítulo donde se escucha.

En el episodio previo del final de la primera temporada, podemos ver cómo Ellie (Bella Ramsey) es secuestrada por un fanático religioso, quien intentó violarla y matarla.

Cuando la adolescente logra escapar y asesinar al hombre, Joel (Pascal) la encuentra en estado de shock e intenta calmarla. Allí, es cuando se escucha la frase que quebró más de un corazón.

“Mírame. Soy yo. Soy yo. Está bien. Está bien. Está bien, pequeña. Te tengo. Te tengo”.

La relevancia de ‘baby girl’ en The Last of us

Llamar “baby girl” (pequeña) a Ellie tiene un gran significado para los seguidores de la historia, ya que no es la primera vez que se escucha a Joel decirlo.

Antes había usado el apodo con su hija Sarah (Nico Parker), y de hecho, la llamó así justo antes que esta falleciera tras un disparo de un agente de FEDRA, 20 años atrás.

“En cierto modo, Joel salva (a Ellie), pero más emocionalmente”, explicó el creador del juego, Neil Druckmann, en un especial de HBO MAX donde se analiza el capítulo. “Ella está tan destrozada que no sabe qué decir. Está cubierta de sangre y luego lo mira directamente a los ojos. Se inclina hacia adelante y lo abraza. Y todo lo que él puede decir es esta palabra no que había dicho en 20 años, ‘pequeña’, que es como llamaba a su hija”.

A eso se suma la extrema tristeza que se puede ver en el rostro del hombre, al sentirse culpable por no haber podido salvarla de ese horror.