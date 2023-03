Hace algunos días el actor Rainn Wilson, que interpretó a “Dwight Schrute” en The Office, lanzó una crítica a The Last Of Us, la serie inspirada en el videojuego de 2013 con Pedro Pascal (Joel) y Bella Ramsey (Ellie) como protagonistas.

Sin embargo, su comentada reflexión no iba para los actores ni la historia en sí, más bien hizo referencia a un mensaje que se vio plasmado en el capítulo 8 de la serie, con la aparición de “David”, un villano que marcaría la historia de Ellie para siempre.

“Creo que hay un sesgo anticristiano en Hollywood. Tan pronto como el personaje de David en The Last of Us y comenzó a leer de la Biblia, sabía que iba a ser un villano horrible“, escribió Wilson en Twitter.

Acto seguido, cuestionó: “¿Podría haber un predicador que lea la Biblia en un programa que en realidad sea amoroso y amable?“. Su tuit se llenó de comentarios al respecto donde podría decirse que las opiniones se dividieron en 50/50.

Y es que mientras hubo algunos que se mostraron de acuerdo con su opinión, otros también aprovecharon para entregar ejemplos de películas o series donde los hombres de fe, serían en realidad buenas personas.

David en cuestión, fue un personaje que predicaba sobre la Biblia en un contexto post apocalíptico, donde figuraba como líder de una comunidad que buscaba a apoyo, con adultos que vieron como el brote terminaba con la humanidad y niños que incluso nacieron después de la catástrofe.

El personaje además, había optado por el canibalismo para sobrevivir y también tenía actitudes pederastas, lo cual vemos al final de su arco, cuando Ellie se ve obligada a matarlo luego de que intentara abusar sexualmente de ella.

I do think there is an anti-Christian bias in Hollywood. As soon as the David character in “The Last of Us”

started reading from the Bible I knew that he was going to be a horrific villain. Could there be a Bible-reading preacher on a show who is actually loving and kind?

— RainnWilson (@rainnwilson) March 11, 2023