El próximo jueves 8 de septiembre se estrena en Chile BÁRBARO (Barbarian, en inglés), la nueva película de Zach Cregger, que trae consigo un terror indescriptible con algunos dejos de humor que confunden a los espectadores.

Este sería el debut de Cregger en el cine de terror, y tiene como protagonistas a Georgina Campbell, Bill Skarsgård y Justin Long. Si bien se estrenará en Chile el 8 de este mes, su estreno mundial tiene fecha para el día siguiente.

La película se centra en Tess (Georgina Campbell), una joven que viaja a Detroit para una entrevista de trabajo y reserva alojamiento en la ciudad. Cuando llega tarde en la noche, descubre que la casa fue reservada a dos personas simultáneamente y que hay un extraño alojándose allí.

La producción destaca por una historia abrumadora y personajes individuales entre sí que conectan en el mismo conflicto que propone la trama. Además, tiene relatos paralelos y formatos que varían según cada época que son agradables a la vista.

BioBioChile tuvo acceso a una función de prensa y asistió a una conferencia donde pudo recoger algunos aspectos de la película de parte de Zach Cregger (director) y los coprotagonistas Georgina Campbell y Justin Long.

¿Cómo fue crear BÁRBARO?

Cregger tuvo la idea para la historia de BÁRBARO tras leer uno de los libros de no ficción de Gavin de Becker, un especialista en seguridad que asesora a gobiernos, grandes corporaciones y figuras públicas.

En el libro, el autor aconseja a las mujeres escuchar esa voz interna que les permite identificar en las interacciones con hombres esas “señales de alarma” que la sociedad las ha alentado a no escuchar.

El libro le dio a Cregger la idea de escribir una escena para una mujer que estuviera cargada con todas las “señales de alarma” que se le pudieran ocurrir.

Así pensó en una casa de alquiler reservada a dos personas simultáneamente, en donde la mujer tiene que pasar una noche llena de pequeñas alertas. Luego expandió esa idea a un guion de una película de terror.

Si bien esta era la primera producción de Cregger en el género del terror, el cineasta apostó por incluir rasgos de comedia que calificó como “absurdamente horrorosos” y que, en sus palabras, le darían un “impulso” al miedo.

“Hay varias similitudes entre el horror y la comedia, cuando quieres hacer reír esperas la reacción de la gente y funciona igual con asustar”, dijo en la conferencia.

Los personajes

Georgina Campbell comentó que BÁRBARO “es mi película favorita que he hecho en el último tiempo” y que el guion la había mantenido “completamente sorprendida desde el inicio al fin”.

Sobre como fue interpretar a su personaje, comentó “creo que Tess está en el lugar de la audiencia, fue fácil conectar con ella porque era la persona que debía reaccionar a todo lo que estaba pasando alrededor”.

Justin Long por su parte señaló que su personaje fue más bien “un respiro de la energía frenética de la película, por así decirlo. Entonces comienza a revelar un lado oscuro realmente devastador”.

Así mismo, comenta que fue complejo conectar con él. “He mentido antes; He tratado de dar aires antes; He sido defectuoso. Pero hubo algunas cosas realmente horribles que hizo que, afortunadamente para mí y para las personas cercanas a mí, no pude identificarme”.

“Entonces, eso fue un desafío, pero un desafío divertido. Tienes que crear algo, y tienes que crear una aproximación de cómo se podría sentir alguien”, agregó.

Sobre qué esperar de BÁRBARO, Long asegura que “hay algo realmente nuevo, único y apasionante al respecto. Así que prepárense para asustarse y tal vez reírse un poco. Sí, prepárate para un momento divertido”.