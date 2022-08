La recordada intérprete de la Teniente Uhura en Start Trek, Nichelle Nichols, falleció este fin de semana a los 89 años por causas naturales, comunicó su hijo Kyle Johnson.

Ante la noticia de su fallecimiento, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) la homenajeó por su trabajo actoral y su legado en el acercamiento de la astronomía a las mujeres afrodescendientes.

Mediante un comunicado publicado en Facebook, Kyle informó el fallecimiento de su madre Nichelle: “Siento informarles que una gran luz en el firmamento dejó de brillar para nosotros como lo hizo por tantos años […]Su luz, sin embargo, como las antiguas galaxias que se están viendo por primera vez, continuará con nosotros y generaciones futuras para disfrutar y aprender ella y recibir inspiración“, fueron las palabras del hombre.

A partir de su trabajo en la serie televisiva, la mujer se asoció con la NASA para formar parte de una campaña para reclutar a las primeras mujeres y astronautas de minorías -afrodescendientes- a quienes “inspiró a alcanzar las estrellas”, escribió la administración en su cuenta de Instagram.

We celebrate the life of Nichelle Nichols, Star Trek actor, trailblazer, and role model, who symbolized to so many what was possible. She partnered with us to recruit some of the first women and minority astronauts, and inspired generations to reach for the stars. pic.twitter.com/pmQaKDb5zw

Nichelle Nichols personificó por primera vez a la Teniente Uhura en 1966, a la misma vez que marcó un hito al encarnar a uno de los primeros personajes de raza negra con un cargo de alto perfil en una serie de ficción.

El legado de Nichols yace en que su papel en la icónica serie de ciencia ficción no se regía por los estereotipos comunes que se le delegaban a los actores afrodescendientes.

En Stark Trek, la actriz hizo historia con su compañero de elenco, William Shatner, quien interpretaba al capitán Kirk, al compartir el primer beso interracial en la historia de la televisión.

Otro que hizo eco de la noticia del fallecimiento de Nichelle Nichols, fue George Takei, quien personificó a Hikaru Sulu en la serie.

“Mi corazón está apesadumbrado, mis ojos brillan como las estrellas entre las que ahora descansas, mi querida amiga”, fueron las palabras del timonel de la nave “USS Enterprise” para la Teniente Uhura.

I shall have more to say about the trailblazing, incomparable Nichelle Nichols, who shared the bridge with us as Lt. Uhura of the USS Enterprise, and who passed today at age 89. For today, my heart is heavy, my eyes shining like the stars you now rest among, my dearest friend.

— George Takei (@GeorgeTakei) July 31, 2022