En medio de todo el revuelo por las nominaciones de los premios Oscar, Disney y Pixar lanzaron un nuevo trailer de Lightyear, basada en la historia tras uno de los juguetes más queridos de la saga de Toy Story.

La cinta se centra en Buzz, astronauta que gracias a sus historias acaba siendo el éxito en juguetes en las cintas anteriores, quien tiene la voz de Chris Evans y se encuentra junto a una comunidad de astronautas y científicos que, según mencionan en el trailer, llevan un año varados en un planeta lejano.

Es por eso que, en base a los materiales con los que pueden contar, es Buzz Lightyear el encargado de realizar la primera prueba de vuelo de una nave realizada en su refugio estelar para así poder dar esperanzas de su regreso a la Tierra.

Y es que, dondequiera que estén en el espacio, el grupo de aventureros estelares no están solos, conviviendo constantemente con secuestros de criaturas con largos tentáculos, entre otros.

Sin embargo, lo más llamativo del adelanto es la presentación del Zurg original, quien es conocido en la franquicia de juguetes por ser el némesis del astronauta. Es por eso que desde ya muchos especulan de que se trata del primer encuentro entre Lightyear y el villano.

Otra curiosidad del nuevo trailer es Sox, un gato robot que se llama a sí mismo como un “robot personal de compañía”, quien acompañará a Lightyear en su aventura.

Pero además de un nuevo vistazo a la próxima producción de Disney y Pixar, también entregaron la próxima fecha de estreno de la cinta, apareciendo en cines de Estados Unidos el 17 de junio de este año.

El trailer también fue compartido por Taika Waititi, quien también estará en el reparto. Junto al video, aprovechó de bromear sobre su rol en la cinta.

“Soy la estrella principal de esta película, pero hice caso y dije que el tráiler debería ser más sobre los personajes secundarios como el de Chris Evans, Buzz. Todo héroe tiene un comienzo”, escribió.

Momentos después, fue el mismo Capitán América quien le respondió, asegurando que Watiti “es la estrella principal de todas las películas, ya sea que aparezca en ellas o no”.

In my eyes, you’re the main star of every movie whether you’re in them or not. https://t.co/Q8fcxrRxsO

— Chris Evans (@ChrisEvans) February 8, 2022