Tras casi un año desde su anuncio, Disney lanzó el primer adelanto de la película “Lightyear”, basada en la historia tras uno de los juguetes más queridos de la franquicia.

La cinta se centra en Buzz, recordado astronauta de la saga Toy Story, que aparecerá en pantalla con la voz de Chris Evans y las aventuras que tiene en las estrellas, que acaban marcando el origen del afable juguete.

El video de un minuto y medio muestra imágenes de Lightyear en una nueva misión, pese a que no hay muchos diálogos, surge su frase icónica: “Al infinito y…”. Todo esto bajo la canción Starman de David Bowie.

El teaser fue compartido por Evans en sus redes sociales, donde mencionó que tuvo “la piel de gallina y la tendré siempre que vea este trailer. O al escuchar la canción de Bowie”.

“Nada me ha hecho sentir más contento y agradecido que saber que soy parte de esto”, escribió el actor.

I’m covered in goosebumps. And will be every time I watch this trailer. Or hear a Bowie song. Or have any thought whatsoever between now and July cause nothing has ever made me feel more joy and gratitude than knowing I’m a part of this and it’s basically always on my mind

💙🚀💫 pic.twitter.com/bq5573GcrM

— Chris Evans (@ChrisEvans) October 27, 2021