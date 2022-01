En conversación con Entertainmnet Tonight sobre la película Tick… Tick… Boom!, el actor estadounidense Andrew Garfield comentó cómo fue su regreso al traje de Spider-Man y la unión con los otros Peter Parkers interpretados por Tom Holland y Tobey Maguire en la última entrega de Marvel Spider-Man: No Way Home.

Sin embargo, la amistad de los actores habría traspasado la pantalla e incluso Garfield habría ido al cine a escondidas junto a Tobey Maguire.

Una hermandad de Spider-Mans

El intérprete destacó la conexión en los papeles de todos los tres Peters, considerando el papel de “maestros” que tuvo su versión de Spider-Man y el de Maguire para la estrella de Marvel.

“Éramos las únicas dos personas en todo el universo que realmente podían entender completamente por lo que estaba pasando este joven Peter, y eso también era muy importante para nosotros, porque de eso se trataba, del personaje de Tom. Solo estábamos allí para brindar apoyo y divertirnos mucho y fue muy malditamente divertido”, comentó.

“Todavía no puedo creer que haya pasado”, añadió, asegurando que incluso durante el día del estreno se coló en un cine junto a Tobey Maguire para ver la película.

De acuerdo al intérprete, ingresó a hurtadillas en el lugar ocultándose solo bajo un jockey y la clásica mascarilla por la pandemia. “Tobey y yo llegamos al teatro de cine juntos y nadie se dio cuenta de que estábamos allí. Fue una experiencia realmente hermosa que vamos a compartir juntos”, narró.

¿Un posible regreso?

Sobre volver al traje del héroe arácnido en una nueva oportunidad, Garfield aseguró entre risas que “nunca digas nunca”.

“Estoy abierto a la opción, y mucho, pero tendría que ser muy, muy especial. Muy, muy significativo, divertido y alegre, como lo fue hacer No Way Home“, compartió. “Spider-Man es un personaje que siempre va a ser muy significativo y hermoso para mí y si me llaman, volveré”, compartió.

En la charla, el actor también comentó su fanatismo por el amigable vecino de Nueva York y su emoción desde el momento en el que los productores le comentaron la idea de la cinta.

“El hecho de que llegué a usar el traje junto a mi héroe de Spider-Man, Tobey Maguire, y el brillante, increíblemente talentoso, sincero, dulce, bueno, divertido y perfecto Spider-Man de Tom Holland conmigo como el hermano del medio me dejó feliz. Era yo, mi asombro por mi hermano mayor y las ganas de proteger a mi hermanito”, explicó.