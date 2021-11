El actor Isaiah Washington, quien fue despedido de Grey’s Anatomy en 2007, volvió a lanzarse contra los protagonistas Ellen Pompeo y Patrick Dempsey.

El intérprete que dio vida al Dr. Preston Burke y que fue desvinculado acusado de tener un comportamiento homofóbico, no sólo negó las acusaciones nuevamente sino que también apuntó al comportamiento de las estrellas del programa.

A través de Twitter tildó a Patrick Dempsey de “narcisista furioso”, mientras que a Pompeo de “repugnante e irrespetuosa”.

Los mensajes de Washington fueron en respuesta a una fan que afirmó que Dempsey había sido despedido de la serie en 2014 por llegar tarde al set.

“¿De verdad crees que es por eso que su contrato no fue renovado? @PatrickDempsey necesitaba que lo cubrieran… Es increíblemente agresivo gritarle a los miembros del elenco después de llegar tarde repetidamente cuando literalmente no estás a cargo. ¡@PatrickDempsey es un narcisista furioso!”, escribió.

En cuanto a la interprete de Meredith Grey, dijo que “solo tuve -quizás- 7 escenas con @EllenPompeo durante los 3 años que estuve en el programa. Los ejecutivos le dijeron a @shondarhimes que limitara mis escenas con ella, porque las dominaba y revelaba su talento mediocre. ¿Así que soy una ‘perra’ porque tengo talento?”.

“¿Esta es la reina que ama el mundo? ¿Una mujer blanca que menosprecia públicamente a un hombre negro y ex compañero de reparto? Está loca y tremendamente insegura. En realidad, es irrespetuosa y repugnante”, sentenció.

#MySleeptweet This is the Queen that the world loves? A white woman that publicly disparages a black man and former cast mate? She’s insane and grossly insecure. She’s disrespectful and disgusting actually.

— The Tweet Sniper💥 (@IWashington) November 6, 2021