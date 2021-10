De a poco, las celebridades de Hollywood han ido reaccionando a la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins (42). La mujer falleció este jueves luego que el actor Alec Baldwin (63) disparara accidentalmente un arma de utilería mientras filmaban una escena de la película Rust en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos.

Según reportó la agencia de noticias AFP, la oficina del sheriff del condado de Santa Fe señaló en un comunicado que Hutchins “fue transportada vía helicóptero al Hospital de la Universidad de Nuevo México, donde fue declarada muerta por el personal médico”.

En el incidente, del que todavía se desconocen los detalles, también resultó herido Joel Souza, de 48 años, director de la producción.

En la trama, Baldwin interpreta a Harland Rust, un hombre cuyo nieto es acusado de asesinato y con quien huye cuando es sentenciado a la horca por el crimen.

Las reacciones

El portal Business Insider reportó que uno de los primeros en reaccionar a lo ocurrido fue el actor estadounidense Joe Manganiello, quien ha participado en filmes como La última canción y La liga de la justicia, y que trabajó junto a Hutchins en el rodaje de Archenemy.

“Me desperté con los mensajes y leí las noticias y estoy en shock”, escribió en una publicación de Instagram, junto a una fotografía de la fallecida.

“Tuve mucha suerte de haber tenido a Hutchins como mi directora de fotografía en Archenemy. Era un talento absolutamente increíble y una gran persona. Tenía tanto ojo y estilo visual, era el tipo de directora de fotografía que querías que tuviera éxito porque querías ver qué podía lograr después”, agregó.

“Esta es una tragedia horrible. Mi corazón está con su familia y especialmente con su hijo. Estoy tan triste hoy por todos los que la conocieron y trabajaron con ella”, sentenció la celebridad.

Adam Egypt Mortimer, director de Archenemy, escribió en Twitter que está muy “triste por perder a Halyna”. “Y tan enfurecido de que esto pudiera suceder en un set. Ella era un talento brillante que estaba absolutamente comprometido con el arte y el cine”, reconoció.

I’m so sad about losing Halyna. And so infuriated that this could happen on a set. She was a brilliant talent who was absolutely committed to art and to film. ❤️ pic.twitter.com/vcdFqHsGA0 — Adam Egypt Mortimer (@adamegypt) October 22, 2021

La familia Lee, mediante la cuenta del fallecido actor Brandon Lee -hijo de Bruce, también muerto-, tuvo palabras para lo ocurrido mediante la misma red social.

“Nuestros corazones están con la familia de Halyna Hutchins y con Joel Souza y todos los involucrados en el incidente de Rust. Nadie debería morir nunca por un arma en un set de filmación. Punto“, escribieron.

Our hearts go out to the family of Halyna Hutchins and to Joel Souza and all involved in the incident on “Rust”. No one should ever be killed by a gun on a film set. Period. 💔 — Brandon Bruce Lee (@brandonblee) October 22, 2021

El actor Elijah Wood de El Señor de los Anillos, en tanto, tipeó en Twitter que las “noticias (son) absolutamente horribles y devastadoras”, sobre la mujer, y afirmó que su corazón “está con su familia”.