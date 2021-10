What Happened, Brittany Murphy? (“¿Qué paso, Brittany Murphy?”, en español) es el nombre de un nuevo documental de HBO Max que explora las extrañas circunstancias que rodean la muerte de la actriz, quien perdió la vida a los 32 años en diciembre de 2009.

El programa estrenado el 14 de octubre y producido por Blumhouse Television se centra en las últimas semanas de la estrella y su matrimonio con el cineasta Simon Monjack, quien murió 5 meses después que ella y en circunstancias muy parecidas.

A casi 12 años de ese hecho, las interrogantes continúan. Recordemos que el informe forense señalaba que Murphy murió por una neumonía no tratada, en combinación con una anemia y una intoxicación por analgésicos. No obstante, esto nunca convenció del todo a los fans de la artista ni a su propio padre, quienes acusaron una gran cantidad de cabos sueltos e inconsistencias en la investigación.

El nuevo documental siembra dudas en torno a Monjack, quien es descrito como “un individuo perturbado que estaba acostumbrado a estafar a la gente y Brittany fue una de sus últimas víctimas”. “Había un patrón de comportamiento que se hizo muy evidente cuanto más investigamos”, dijo la directora de la cinta, Cynthia Hill.

Además, una exnovia de Monjack, Elizabeth Ragsdale, afirmó en la pieza que él le mintió sobre su identidad y que la abandonó estando embarazada, pese a que le había prometido formar una familia juntos. “Cuando llegué a mi pequeño estudio en Nueva York, le llamé y me contestó. Le dije: ‘Simon, he llegado a…’ y antes de que pudiera soltar esa frase, me colgó. Me dejó embarazada y abandonada”, aseguró la mujer en declaraciones recogidas por El Periódico de Catalunya.

Uno de los testimonios más duros fue el de la maquilladora de Brittany Murphy, quien relata que el estado físico y mental estaba muy deteriorado hacia el final de sus días. “Sus ojos estaban tan hundidos, y parecía tan triste. No era ella misma. Tenía mucho dolor. Tenía las piernas de Bambi y no podía levantarse”, relató la mujer.

Buddy Day, productor del documental, indicó que la muerte de la actriz realmente fue muy extraña y con muchos giros, y por ello decidieron investigar.

Las teorías sobre la muerte de Brittany Murphy que llevan 12 años circulando

Tal como señalamos más arriba, la muerte de la actriz dejó muchas dudas. Y es que mientras el reporte oficial aseguraba queMurphy murió por causas naturales, otro informe toxicológico realizado después afirmaba que tenía una cantidad significativa de medicamentos prescritos y de venta libre en su sistema.

De hecho, el padre de la estrella de Clueless no se quedó tranquilo con la situación y encargó un análisis al cabello de la actriz. Ese informe arrojó 10 diferentes muestras de metales pesados potencialmente tóxicos para el cuerpo, incluyendo barium, utilizado en raticidas.

Incluso, la prensa estadounidense especuló si la madre de Brittany habría tenido algo que ver con la muerte de su hija. “Sharon Murphy debe ser entrevistada e investigada, en primer lugar. Dejen que explique por qué hizo que mi hija hiciera un testamento, dejando todo a su madre y especialmente, dejando fuera a Simon”, señaló el padre de la intérprete en su momento.

El hombre también aseguró que la mujer subastó varias pertenencias de Murphy como su ropa o pasaporte, y que además fue la única en la casa que no enfermó de neumonía.

Simon también fue apuntado por los medios que indicaban que era demasiado paranoico con Hollywood, y creía que había una conspiración para arruinar la carrera de Murphy. Por esta razón, no habría buscado ayuda médica para tratar los problemas respiratorios que estaba teniendo su esposa porque supuestamente no quería que los tabloides comenzaran a especular si veían a la actriz en un hospital.

Las sospechas aumentaron cuando Simon murió en la misma habitación que Brittany y por las mismas causas. Se especuló incluso que la enfermedad fue causada por el moho que había en la casa, pero pruebas posteriores desestimaron esta hipótesis.