Un nuevo superhéroe se acera al Universo Cinematográfico de Marvel de la mano del actor británico Will Poulter.

Según confirmó el portal Deadline, el protagonista de We’re the Millers, llegará a Guardianes de la Galaxia Vol.3 como Adam Warlock, uno de los personajes más poderosos de Marvel.

El responsable de la cinta, James Gunn, quien escribe y dirige el filme, fue el encargado de entregar la noticia.

“Bienvenido a la familia de Guardianes, Will Poulter”, escribió el artista en Twitter. “Él es un increíble actor y una maravilloso chico. Te veo en un par de semanas”, añadió.

Efectivamente la tercera entrega de la saga comenzará a rodarse en las próximas semanas.

Poulter, un británico que ha hecho carrera en Hollywood, es conocido por su participación en una larga lista de filmes.

Entre ellas destaca The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader; The Maze Runner saga y The Revenant.

De acuerdo a Variety, la presencia Adam Warlock ya había sido anunciada en una escena post-crédito de Guardians of the Galaxy Vol. 2.

En ella se ve a Ayesha (Elizabeth Debicki), líder del pueblo soberano, anunciar que ha creado un ser al que llama “Adam”, y que los ayudará a destruir a los Guardianes de la Galaxia.