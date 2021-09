Netflix dio a conocer el cronograma completo de TUDUM, el evento global dedicado a sus fans, que se realizará este 25 de septiembre.

En la instancia, más de 145 estrellas y creadores se reunirán en un escenario virtual y podrás ver y escuchar adelantos exclusivos, noticias de última hora y clips durante los paneles interactivos.

TUDUM, que tiene por objetivo entretener y agradecer a los fans de la plataforma, durará tres horas. A continuación puedes conocer los detalles del cronograma.

¿Cómo ver TUDUM en Chile?

Este evento virtual en vivo se realizará el 25 de septiembre, a las 13:00 horas de Chile. Y podrás verlo a través de los canales de Netflix en YouTube de todo el mundo.

Habrá antesalas especiales donde se destacarán algunas series y películas coreanas e indias, además de contenido de anime, a partir de las 10:00 (hora de Chile) en sus canales específicos: Netflix Anime, Netflix India y Netflix The Swoon.

TUDUM: Primera hora

El evento parte a las 13:00 horas y Lilly Singh será la anfitriona. En este bloque Netflix dará a conocer un clip exclusivo de la nueva película de acción Alerta roja, primeros vistazos de las más recientes temporadas de Bridgerton y Ozark, y una sorpresa especial de Stranger Things.

– Alerta Roja: Dwayne Johnson.

– Stranger Things: The Duffer Brothers, Gaten Matarazzo y Joe Keery.

– La Casa de Papel: Álvaro Morte.

– Ozark: Jason Bateman.

– Más dura será la caída: Jonathan Majors e Idris Elba.

– Cántame una historia: D Smoke.

– De Volta Aos 15: Maisa Silva.

– Maldivas: Manu Gavassi y Bruna Marquezine.

– Sex Education: Ncuti Gatwa y Kedar Williams-Stirling.

– Oscuro Deseo: Maite Perroni y Alejandro Speitzer.

– India: Radhika Apte.

– Heeramandi: Sanjay Leela Bhansali.

– En busca de Anamika: Madhuri Dixit.

– Bridgerton: Nicola Coughlan, Jonathan Bailey, Simone Ashley y Charithra Chandran.

Segunda hora

A las 14:00 horas tomarán el escenario las estrellas de Stranger Things Finn Wolfhard y Caleb McLaughlin.

Durante este bloque ofrecerán a los fans los primeros vistazos a Sandman, Vikingos: Valhalla y la temporada 4 de Cobra Kai. Además, un adelanto de la nueva película Misión de rescate, una mirada exclusiva a la secuencia de apertura de Cowboy Bebop, y un panel de estrellas de Netflix.

– Sandman: Neil Gaiman, Tom Sturridge, Kirby Howell-Baptiste.

– Super Crooks: Mark Millar, Motonobu Hori.

– Ultraman: Ryohei Kimura.

– Amor de gata: Koji Yamamoto.

– Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: La Película: Conoce al elenco global de voces con Maitreyi Ramakrishnan.

– Aggretsuko.

– Bright: Alma de samurái.

– Cobra Kai: Xolo Maridueña, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Jacob Bertrand, Gianni DeCenzo y Peyton List.

– Misión de Rescate: Chris Hemsworth.

– Panel sobre películas de acción: Regina King, Charlize Theron, Noomi Rapace, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky y Zazie Beetz. Moderadora: Bozoma Saint John.

– Herida: Halle Berry.

– Arcane.

– Destacado: Corea: Kim Hee-chul, KAI, Song Kang y Jung Hae-in

– Rumbo al infierno.

– Mi nombre.

– Vikingos: Valhalla: Sam Corlett, Frida Gustavsson y Leo Suter.

– El caso Hartung: Soren Sveistrup.

– Tiger King.

– Soy Georgina: Georgina Rodríguez.

– Nuevo Mundo: Kim Hee-chui y KAI.

– La vida de una estrella coreana: Song Kang y Jung Hae-in.

– Young, Famous & African.

– El piso es lava: Edición Tudum: Rutledge Wood.

– Cowboy Bebop: John Cho.

¿Quiénes estarán en la tercera hora del evento de Netflix?

Durante la tercera y última hora del evento, Nicola Coughlan, de Bridgerton, será la maestra de ceremonias.

En este bloque darán algunos anuncios destacados, como el primer adelanto y la revelación de la fecha de estreno de la temporada 2 de Emily en París, un saludo especial de la nueva reina Isabel II de The Crown, un clip especial de la nueva película No miren arriba, un video detrás de cámaras con el elenco de The Umbrella Academy, el debut del tráiler de El ejército de los ladrones —la precuela de El ejército de los muertos— además de adelantos y exclusivas noticias de última hora de The Witcher.

– Emily in Paris: Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Camille Razat, Samuel Arnold, Bruno Gouery y William Abadie.

– The Crown: Imelda Staunton.

– The Umbrella Academy: Elliot Page, Tom Hopper; David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher y Ritu Arya.

– El ejército de los ladrones: Zack y Deborah Snyder, Wesley Coller, Matthias Schweighöfer, Nathalie Emmanuel, Stuart Martin, Guz Khan y Ruby O. Fee.

– Colin en blanco y negro: Colin Kaepernick.

– Ritmo salvaje: Greeicy Rendón.

– Rebelde: Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Alejandro Puente, Jerónimo Cantillo, Franco Masini, Giovanna Grigio y Lizeth Selene.

– Big Mouth y Human Resources: Nick Kroll.

– Trabajo incógnito.

– No miren arriba: Jennifer Lawrence y Adam McKay.

– Enola Holmes: Millie Bobby Brown.

– The Witcher: Henry Cavill y Lauren Schmidt Hissrich.

– The Witcher: Blood Origin.