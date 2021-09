Este jueves, Nintendo anunció la fecha de estreno y parte del elenco de la nueva película de Mario Bros. En el grupo de intérpretes destacan Chris Pratt y Anya Taylor-Joy.

A través de Nintendo Direct, en contacto con Shigeru Miyamoto, se anunció que la producción estará disponible para el público en los cines desde el 21 de diciembre de 2022.

Por otro lado, Pratt será el encargado de llevar al icónico personaje al cine, mientras que Taylor-Joy interpretará a la Princesa Peach.

Asimismo, Charlie Day tendrá el desafío de personificar a Luigi, el hermano menor de Mario dentro de la historia.

El elenco lo completan:

Jack Black como Bowser⁠⁠

Keegan MichaelKey como Toad⁠⁠

Seth Rogen como Donkey Kong⁠⁠

Fred Armisen como Cranky Kong⁠⁠

Kevin Michael Richardson como Kamek⁠⁠

Sebastian Maniscalco como Spike

