El miércoles 15 de septiembre llega a Star+, la primera temporada completa de “The D’Amelio Show”, una nueva docuserie que promete ocupar el puesto que dejó Keeping up with the Kardashian.

El programa seguirá la vida de los D’Amelio, una familia normal que se convirtieron en los nuevos favoritos de Hollywood casi de la noche a la mañana y que están siguiendo los pasos del clan Kardashian.

Su historia comenzó cuando Charli, una adolescente de 17 años actualmente, se convirtió en una celebridad de TikTok en menos de un año. Hoy cuenta con más de 150 millones de seguidores en redes sociales y decenas de marcas que la quieren como rostro.

En la serie se mostrará cómo la adolescente tiene el mundo al alcance de su mano y debe trabajar para equilibrar la fama y la vida familiar con sus relaciones, sus nuevas amistades en Los Ángeles y lidiar contra sus detractores.

Su hermana, Dixie, ahora de 20 años, está experimentando su propio ascenso repentino a la fama con más de 80 millones de seguidores en redes sociales y una carrera musical explosiva.

Para la madre y el padre de Charli y Dixie, Heidi y Marc, “criar adolescentes ya era bastante difícil antes de mudarse al otro lado de Estados Unidos, pero ahora deberán enfocarse en apoyar los sueños de sus hijas y hacer lo mejor posible para permanecer cerca de ellas y protegerlas del lado oscuro de la fama, al mismo tiempo que intentan adaptarse a la vida en Hollywood”, explica su sinopsis.

Compuesta de 8 episodios de 30 minutos, “The D’Amelio Show” está enfocado para un público adolescente seguidor de esta joven influencer, pero también para viudos de Keeping up with the Kardashian, que finalizó hace algunas semanas tras más de una decada.