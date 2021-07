Viéndola en retrospectiva, o no, la serie How I Meet Your Mother es una de las más exitosas y reconocidas a nivel internacional.

Actores como Neil Patrick Harris, Cobie Smolders y Josh Radnor, forman parte de los rostros inolvidables de esta producción. Qué decir del cameo de figuras importantes como Britney Spears y Katy Perry, entre otras superestrellas.

Sin embargo, quienes siguieron una a una las temporadas de HIMYM (por sus siglas en inglés), saben que en la número cuatro se hizo, no una, sino, dos importantes menciones a la poesía del chileno Pablo Neruda.

Cuando Ted Mosby (interpretado por Josh Radnor), fue dejado en el altar por su novia Stella, el arquitecto neoyorquino quedó devastado y se negaba a encontrar, de nuevo, el amor.

No sería por mucho tiempo, ya que en un elevador del edificio del Goliath National Bank, conoció a una joven con la que hubo cierta chispa o al menos la suficiente luz para dejar atrás su tormentosa historia amorosa.

Así fue como concertaron una cena en la que ella trató mal a un garzón. Mosby, pensó en no tomarla en serio desde ese momento y se decidió a realizar el reto llamado “Naked Man” (ideado por su amigo Barney), para propiciar que ella lo echara.

Sin embargo, Ted encontró un libro de Pablo Neruda en el velador de la joven. Es cuando comienza la referencia al poeta sudamericano.

Mosby abre una de las páginas del libro, el mismo que su personaje en esta serie decía tener en sus años de universidad.

El poema, cuya página aparece en escena, es Desnuda, del libro Cien sonetos de amor (1959).

“Desnuda eres azul como la noche en Cuba,

tienes enredaderas y estrellas en el pelo, desnuda eres enorme y amarilla

como el verano en una iglesia de oro”.

Mosby, quien deja claro que se trata de su poeta favorito, queda impactado por el hallazgo en el living de la mujer a la que estaba a punto de insultar con impertinente reto.

La sorpresa, no obstante, llegó cuando esta hizo un despectivo comentario al libro.

– Pablo Neruda…

– Oh, sí. Ese libro es insoportable. Un tonto con el que salí lo dejó aquí. Está escrito en mexicano.

Ese último diálogo acabó con la magia del momento, pero no con las menciones al poeta chileno en esta serie.

La broma a Mosby que incluía un poema de Neruda

Cuando parecía que la referencia a Neruda era de un solo capítulo en HIMYM, vino una nueva oportunidad para exponer su poesía.

En otro de los capítulo de la cuarta temporada, Barney Stinson (Neil P. Harris) y Marshal Eriksen (Jason Segel), le gastaron una broma a su amigo Ted, enviándole poemas por mensajes de texto.

Cuando se burlaban en el bar MacLaren’s, un corpulento guardia de seguridad de una discoteca, llamado Stan, que departía en otra mesa, los escuchó y reprendió por su conducta.

La escena siguió con el mismo sujeto, dándoles versos poéticos para mandárselos a Ted. Ya no se trataba de una broma juvenil, sino, de una instrucción en los versos más apasionados para dedicarlos a una persona.

Tanto así, que Barney y Marshal terminaron capturados por la esencia de la poesía y se olvidaron del engaño a su amigo.

La referencia a Neruda, llegó cuando Stan recitó con su voz grave una estrofa del poeta chileno.

Yo no pido a la noche

explicaciones,

yo la espero y me envuelve,

y así tú, pan y luz

y sombra eres.

“Ese es Pablo Neruda”, remata Stan, a continuación de la toma en la que mostraban a Ted, con evidente emoción, casi al llanto, por el poema que le enviaba una supuesta enamorada de este.

“No sé que tipo de pan hacia, pero me conmovió aquí (en el corazón y en la mente)”, asegura Marshal.

Se trata del Poema VI en Oda y Germinaciones .

Neruda es uno de los poetas chilenos mayormente reconocidos y citados por famosos en varias partes del mundo.

En 2017, con motivo de San Valentín, la actriz y cantante Jennifer López, publicó una frase que millones han utilizado para celebrar al amor y dedicarla a otra persona o simplemente destacarla en momentos necesarios.

“Si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida“, decía (en inglés), el verso que JLo escogió para la especial fecha.