A dos décadas del estreno de Monster Inc, Mike y Sulley están de regreso, y esta vez en un formato de serie. Monster at Work es el nombre de la nueva apuesta de Disney +, que debutará el 7 de julio, y que traerá de regreso a estos recordados y entrañables personajes.



Monsters At Work transcurre después de que la planta de energía Monsters Incorporated comienza a recolectar la risas de los niños para alimentar la ciudad de Monstruópolis.

Esto, gracias al descubrimiento que hicieron Mike y Sulley de que la risa genera diez veces más energía que los gritos de los asustados pequeños.

Esta vez, la historia sigue a Tylor Tuskmon, un monstruo joven y entusiasta que se graduó como el mejor de su clase en Monsters University y siempre soñó con ser asustador.

Pero cuando consigue trabajo en Monsters Incorporated, descubre que asustar ya no está de moda y que las risas son lo que cuenta. Luego de que Tylor es reasignado temporalmente a Monsters Incorporated Brigada Técnica (MIBT), debe trabajar al lado de un grupo de mecánicos inadaptados mientras intenta convertirse en un bromista.

Nuevos y viejos amigos

“Nuestro programa tiene lugar al día siguiente, cuando pasan del miedo a la risa y hay un gran cambio en el mundo”, explicó Bobs Gannaway, creador y productor ejecutivo de la serie, en una conferencia de prensa en la que participó BioBioChile.

“Ahí es cuando suceden muchas historias geniales, cuando hay muchos cambios en el mundo. Y hacer esto como una serie es genial porque realmente nos da tiempo para pasar momentos con viejos amigos y hacer nuevos amigos”, añadió.

De hecho, la producción traerá de vuelta las voces en inglés de Billy Crystal y John Goodman, quienes retomarán sus roles como Mike Wazowski y James P. “Sulley” Sullivan.

“Me encantó volver a Mike”, aseguró Crystal, reconociendo que este es el personaje que más le ha gustado interpretar.

“Me divertí mucho con John en las dos primeras películas. Y tener la oportunidad de volver a formar equipo en una nueva serie tan hermosa y divertida fue realmente muy emocionante para mí”, añadió.

Goodman, en tanto, complementó señalando que el “guion es muy bueno, la animación de tan alta calidad que lo hace muy divertido”.

¿Veremos a Boo?

Pero a pesar de que algunos veteranos de la historia volverán, un personaje muy querido no lo hará. “Boo no aparece en la serie”, explicó Gannaway, haciendo referencia a la pequeña niña que cambió la vida de Mike y Sulley en la primera entrega.

“(El creador de la serie) Pete Docter y yo conversamos mucho sobre Boo, y ambos estuvimos de acuerdo en que la relación entre Boo y Sulley es tan preciosa y tan maravillosa que queremos dejar que el mundo tenga su propia interpretación de cómo continuó y no definirlo nosotros”, dijo el productor.

“No es que no amemos a Boo y no queramos volver a verla, pero esa relación es muy preciosa. Queremos dejarlo. Queremos dejar que el mundo tenga eso”, añadió.

A esto se sumó que la voz de Boo fue interpretada por la hija de Rob Gibbs, director y animador de Pixar, que estuvo también a cargo de los primeros episodios de la serie, antes de fallecer en abril de 2020.

Y aunque Mary Gibbs no participó en la producción, sí los visitó. “La alegría que tuvimos antes del covid, fue que pudimos tener su visita durante una sesión de grabación de John. Así que fue divertido. Tuvimos una pequeña reunión privada de Sulley y Boo”, agregó.

Goodman, por su parte, agregó que “fue algo increíble”.

Los nuevos amigos

Tal como lo anunció el productor, Monster at work también presentará a algunos personajes nuevos. Ben Feldman, por ejemplo, interpreta la voz original en inglés de Tylor Tuskmon; Mindy Kaling presta la voz para Val Little; Henry Winkler a Fritz; Lucas Neff a Duncan; y Alanna Ubach a Cutter.

Durante la conferencia, Kaling no pudo dejar pasar la oportunidad para comentar lo “emocionada que estoy de ser parte de este elenco”. “Amo a los actores con los que actúo. De hecho, esta es la primera vez que estamos todos juntos”, reconoció.

Sobre su personaje, dijo que “simplemente amo a Val”. “Ella es tan entusiasta, seria y pura, y normalmente interpreto a sociópatas, así que eso es realmente agradable. Y me encanta visualmente lo linda que es. Creo que su paleta de colores es genial”, afirmó.

Feldman, por su parte, destacó el tono de comedia de la serie. “Creo que todos, la audiencia en general, está un poco fatigada con historias más oscuras, serias, más sombrías”, dijo.

“Creo que este es un momento increíble para entrar y hablar sobre cómo lo que realmente necesitamos para unir a todos es la risa y la comedia. Así que creo que la declaración de misión general de este programa es que no podría ser más perfecta para el momento en el que estamos ahora”, cerró.