Como toda nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), los rumores y posibles teorías son extensas.

No obstante, en el desarrollo de esta nueva fase del MCU, uno de los superhéroes que vuelve con su particular humor a la pantalla es Ant-Man, con su tercera entrega.

Si bien aún no se conoce a detalle sobre qué historia girará la trama de esta nueva película, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, habría comenzado su rodaje y su director así lo demuestra.

Peyton Reed, quien ha dirigido los anteriores proyectos del hombre hormiga, compartió a través de su cuenta de Twitter una fotografía que daría indicios de qué se trataría esta nueva cinta.

Welcome to The Volume.

QUANTUMANIA Prep

Pinewood Studios, Iver Heath

May 2021 pic.twitter.com/ih2c55MbWD — Peyton Reed (@MrPeytonReed) May 17, 2021

En la foto se puede apreciar un paisaje cubierto de nieve y en el centro de la imagen aparece una esfera reflectante que revela The Volume, una gran serie curva de pantallas LED en las que los actores pueden pararse, ubicado en Pinewood Studios en el Reino Unido, el que sería el lugar del rodaje.

The Volume, desarrollado por LucasFilm e Industrial Light and Magic, esta tecnología conocida como StageCraft fue usada por primera vez para grabar el Spin-off de Star Wars, The Mandalorian, protagonizada por Pedro Pascal.

Sobre Ant-Man 3

Como se dijo anteriormente se desconoce el trasfondo de esta cinta, aunque se ha rumoreado que podría introducir a Los Cuatro Fantásticos como parte de este gran viaje al Reino Cuántico.

Esta tercera parte está fijada para estrenarse el 17 de febrero de 2023, en la cual volveremos a ver a Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas y Michelle Pfeiffer.