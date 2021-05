Hace algunos minutos el actor Mathew Perry (Chandler) reveló en redes sociales el primer adelanto de lo que será el regreso de la serie Friends, la cual vuelve luego de 16 años, cuando terminó su temporada número 10.

El estreno está previsto para el 27 de mayo a través de la plataforma HBO Max, la cual no se encuentra en Chile de momento.

En el video se puede apreciar de espaldas a todo el elenco de la aclamada serie estadounidense, caminando hacia a algún lugar, mientras suena una versión alternativa del tema principal I’ll be there for you.

Este capítulo llamado Friends: The Reunion traerá de vuelta a los actores protagonistas para rememorar la producción.

“Hemos terminado. ¿Acaso podríamos estar MÁS emocionados? Friends: The Reunion llegará a HBO Max“, escribió la cuenta oficial a través de Instagram.

Hay que señalar que, hace un mes, el propio Mathew Perry había filtrado una foto que lo mostraba maquillado para este programa especial.

Si bien la imagen la borró minutos más tarde, varios usuarios en redes sociales lograron rescatarla y postearla.

Por su parte, David Schwimmer ya adelantó en una entrevista que habrá un segmento del especial en donde los actores van a “leer algo”.