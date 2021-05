Un recuento de la plataforma What’s on Netflix se propuso una tarea no menor: establecer una lista con las 10 series más vistas en la plataforma de streaming en lo que va de 2021.

El ránking fue elaborado según datos del servicio FlixPatrol, en base al “TOP 10” de títulos más reproducidos en cada uno de los países en los que Netflix tiene audiencia.

En el apartado “series”, así como en las demás categorías, la nómina fue capitalizada por las producciones originales de la compañía de streaming.

“Bridgerton” (con más de 82 millones de reproducciones), “New Amsterdam” y “Ginny & Georgia” encabezan las preferencias globales, en el primer, segundo y tercer lugar, respectivamente.

A las anteriores le siguen “Lupin”, “Who Killed Sara?”, “¿Quién mató a Sara?”, “Behind Her Eyes”, “Snowpiercer”, “Firefly Lane”, “Fate: A Winx Saga” y “Riverdale” (algunas de estas, no están disponibles en Estados Unidos).

El estudio también publicó las listas de popularidad de las series y películas más vistas en los mercados estadounidense y británico.

El informe completo, a cargo de What’s on Netflix, está disponible en este enlace.

1) Bridgerton

2) New Amsterdam

3) Ginny & Georgia

4) Lupin

5) Who Killed Sara?

6) Behind Her Eyes

7) Snowpiercer

8) Firefly Lane

9) Fate: A Winx Saga

10) Riverdale