Este lunes Netflix liberó el clip alternativo de la serie de Luis Miguel, el cual muestra al cantante nacional Luis Jara al interior de la producción e incluso interactuando con el protagonista, el mexicano Diego Boneta.

La video se trató de una promoción que Netflix realizó para Chile en el contexto del lanzamiento de la segunda temporada de la serie, que narra desde un punto de vista íntimo la vida del denominado “Sol de México”.

En declaraciones a BioBioChile, el propio Luis Jara comentó cómo surgió la idea de realizar este clip, en el cual aprovechó de mostrar su singular humor.

“La idea surgió de Netflix. Ellos empezaron y pusieron un gran equipo de producción a trabajar en esto y me pareció un trabajo sumamente serio. Pero más allá de lo serio, me parecía que tenía que ver mucho con mi personalidad, que me gusta mucho el humor”, indicó.

“Siempre me he reído mucho de mí, yo nunca he tenido problemas con eso. Pero fundamentalmente esto tiene un estándar que es muy de Netflix, es decir un estándar de grabación muy potente. La verdad es que me pareció atractivo y sabía que lo iba a pasar muy bien. Ellos están usando esta estrategia en distintos lanzamientos de varias partes de Hispanoamérica”, agregó.

En este sentido, el exanimador del matinal Mucho Gusto sostuvo que también prestó su colaboración para crear el guión del video, en el cual se forma una especie de diálogo entre él y Boneta, por medio de la edición y superposición de imágenes.

“El guión lo construimos entre ambos. Había una base y lo que yo pude hacer un poco fue intervenir en las formas y en los textos. El guión tenía una estructura, pero fue muy permisivo, porque estuvo abierto a cambiar algunas cosas o darle alguna vuelta para que quedara más cómodo. Así alguna frase quedaba mejor que otra, fue bien compartido la verdad”, expresó.

Por último, el cantante nacional también entregó su parecer respecto a la serie del cantante mexicano, la cual estrenó su segunda temporada la semana pasada.

“Me parece que la vida de Luis Miguel es bien fascinante, más allá de su música. Él tiene una vida que es una serie, entonces me parece que se hace con un estándar tremendo, como se hacen las grandes series de Netflix. Por eso decía que si el clip tenía el mismo estándar que la serie, no podía negarme. Es sumamente atractiva y por eso tiene el éxito que tiene”, concluyó.