La popular actriz Daisy Ridley, conocida por interpretar a Rey en la última trilogía de Star Wars, sería “candidata” para interpretar al personaje de Marvel ‘Spider Woman’.

El rumor se habría expandido luego de que varias personas mencionaran a la actriz para ponerse el traje de la superheroína, rumor que la misma Ridley comentó en una entrevista. “Es gracioso porque alguien me preguntó de improviso sobre los rumores de Spider Woman recientemente, y yo dije, ‘Oh, eso suena genial’. Aparentemente, ahora me he declarado como la favorita para ser Spider Woman, lo cual no es cierto”.

En la entrevista con ComicBook Movies, la actriz de 28 años agregó que “es gracioso porque realmente no elijo las cosas. No me propuse hacer otra ‘gran película"”.

Sobre su carrera, Ridley dijo que “si algo llega, es genial, por supuesto que estaría abierta a cualquier cosa. Acabo de terminar de ver WandaVision. Lo que hicieron con esa serie es tan asombroso, diferente e interesante. Estar particularmente en ese mundo, que siempre está cambiando y reinventarse sería muy emocionante”.

Lo cierto es que aún no se saben muchos detalles sobre esta entrega, sólo que estará en manos de la dirección de Olivia Wilde junto a Sony Pictures, abordando la historia de Jessica Drew, una mujer que de pequeña le fue inyectado un suero hecho a base de sangre de araña para salvarle la vida, debido a una intoxicación por estar expuesta a radioactividad por uranio.

Luego de pasar años criogenizada, Jessica es liberada de dicho estado, habiendo pasado su radioactividad, dando paso a una de las superheroínas de Marvel Comic’s.

Sobre la entrevista a Daisy Ridley, puede revisarla a continuación.