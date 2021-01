The Crown, la serie que acumula cada vez más fanáticos en la plataforma Netflix vuelve a tener un cambio de reparto para su quinta temporada.

En los nuevos episodios, los personajes de Olivia Colman como la Reina, Helena Bonham Carter como la princesa Margarita y Tobias Menzies como el príncipe Felipe serán reemplazados por Imelda Staunton, Lesley Manville y Jonathan Pryce, respectivamente.

En relación al personaje de la Reina, se trata del tercer cambio de actriz desde el estreno de la serie en 2016. Imelda Staunton se mantendría hasta la sexta temporada de The Crown.

La actriz británica recordada por personificar a Dolores Umbridge en la saga Harry Potter, se refirió por primera vez a su fichaje para la producción de Netflix, aclarando sus expectativas con el personaje. Aunque, también opinó sobre el conflicto de la plataforma de streaming con la familia real, según informó La Nación.

“Creo que en mi caso el desafío extra, como si necesitara uno, es que estoy interpretando a la reina con la que todos estamos más familiarizados. Cuando la encarnó Claire Foy (primera intérprete de la Reina) se trataba casi de un personaje de libro de historia pero ahora yo hago uno con el que la gente puede decir: “ella no hace eso”, “ella no es así”. Esa es mi pesadilla personal”, explicó Staunton como invitada al programa radial Woman’s Hour de la BBC.

Staunton también se refirió a la polémica que envolvió a la serie ante la opinión de la Corona Británica, luego que el ministro de Cultura de Inglaterra, Oliver Dowden, solicitara que los capítulos comenzaran con una advertencia que especificara que se trata de un contenido de ficción.

“Creo que la decisión de agregar esa advertencia depende de los productores y directores. Está claro que The Crown no es un documental ni está tomado de los diarios de la Reina. Es una serie que requiere de la imaginación de los espectadores y hay que confiar en su inteligencia. Por supuesto que no se puede saber sobre qué estaban hablando Margarita e Isabel”, concluyó.