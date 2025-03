Tras meses de especulaciones, la actriz Daniela Pérez abordó su romance con el músico Camilo Zicavo, exesposo de Denise Rosenthal y desmintió los rumores de infidelidad que han circulado desde que se conoció su relación.

Durante su participación en La Divina Comida, a la cual BioBioChile pudo acceder, la hija de Claudia Pérez y Rodrigo Muñoz se refirió a su romance con el integrante de la banda Plumas, asegurando que cuando comenzaron a salir, ambos ya estaban solteros.

“A mí no me gusta hablar mucho de mi vida privada, la verdad”, comentó en un inicio. Sin embargo, ante la insistencia de Marlen Olivari, quien le preguntó si realmente estaba en una relación con Zicavo, la actriz explicó su versión.

“Yo igual me separé hace poco, como mi papá. Me separé en julio, llevaba cinco años con el papá de mi hija. Pero lo único que puedo decir es que no crean lo que ven en los programas de farándula”, afirmó.

Al ser consultada directamente sobre si su romance fue la causa del quiebre entre Zicavo y Rosenthal, Pérez fue tajante en su respuesta: “No”, dijo, mientras su padre reafirmó la respuesta.

En ese sentido, recalcó que su relación con el músico no comenzó con una infidelidad. “Yo conocí a una persona soltera, estando yo soltera. La historia es mucho más fome de lo que pinta la vida. Todo el cahuín que se armó sobre que alguien había sido infiel y no sé qué… nada que ver”, sentenció.

La polémica en Fiestas Patrias de Daniela Pérez y Zicavo

Los rumores sobre una posible infidelidad surgieron en septiembre del año pasado, cuando Pérez y Zicavo fueron captados juntos en una fonda durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

En ese momento, la separación entre el músico y Denise Rosenthal aún no era pública, lo que alimentó las especulaciones.

En el programa, Olivari insistió en el tema: “Pero tú sí en algún minuto lo conociste y saliste con él, a lo mejor”, a lo que Pérez intentó evadir la conversación con un “Corte, corte…”, cambiando de tema.

Por su parte, su padre, Rodrigo Muñoz, intervino con humor para defenderla: “Debo decir que este niño es muy simpático”. Incluso, cuando Willy Sabor le preguntó si lo consideraba un buen yerno, respondió con un simple “Sí, sí”.