El cantante Camilo Zicavo rompió su silencio en redes sociales respecto a su separación con la artista Denise Rosenthal tras recibir críticas por iniciar una nueva relación con la actriz Daniela Pérez. En un mensaje compartido en Instagram, Zicavo se defendió de acusaciones de infidelidad, revelando detalles de la ruptura con Rosenthal y lamentando la situación actual, donde acusa a su ex pareja de promocionar su nuevo single a través de la polémica.

A través de redes sociales, el cantante Camilo Zicavo (Plumas) se refirió por primera vez al quiebre matrimonial con la también artista Denise Rosenthal, todo esto tras recibir comentarios reprobatorios por iniciar una nueva relación amorosa.

Mediante una “storie” de Instagram compartida con sus cercanos, y replicada por la periodista Cecilia Gutiérrez, el ex Moral Distraída hizo frente a los reparos que enfrentó por redes sociales luego que se hiciera público su vínculo sentimental con la actriz Daniela Pérez.

A través de las mismas plataformas, y luego que trascendiera la ruptura con Rosenthal, Zicavo fue acusado de una supuesta infidelidad, situación sobre la que no se había referido hasta ahora.

El descargo de Camilo Zicavo

“Hay una que me cagó con otro wn, se fue del país medio año pues era algo que necesitaba vivir sola, se enamoró de alguien más en el proceso, tuvo una relación en paralelo con esa persona en el proceso… Y el gorrero soy yo CTM? Que no le di ni un solo besito a alguien más en los 7 años juntos”, escribió Zicavo en un mensaje donde no escondió enojo.

“Yo que a pesar de todo eso (porque no es la primera que usa el hate de internet contra mí pa promocionar sus temas y estando casados wn!!)”, agregó en otro pasaje. “Y yo ahí me la banqué y quería construir y

acompañarla en su proceso. Que gil fui”, dijo.

Luego, Zicavo agregó: “Y ahora anda llorando en redes, quemando cartas, los ramos y cuanta wea más promocionando su nuevo single y perpetuando lo que se ha construido en redes de yo como el hdp. Las patitas CTM” (sic).

Ya al final, se lee: “Yo sé que estas cosas no hay que subirlas y el Abel me va a retar pero ustedes son mis cercanos y ya hoy necesitaba decir alguna wea porque por la chucha la wea barsa”.

“No lo compartan ni se lo muestren a nadie porfa, es para ustedes nomás. LTKM, gracias por contenerme (en) este periodo”, dijo.