La actriz Zoë Kravitz se refirió por primera vez a su ruptura con Channing Tatum, expresando que no hay resentimientos y que le importa mucho el bienestar de su expareja, destacando la experiencia compartida en la película Blink Twice donde él actuaba y ella dirigía. Kravitz elogió la actuación de Tatum y se mostró agradecida por haber vivido ese viaje juntos, resaltando que él tiene mucho potencial por delante como actor. La pareja inició su relación en 2021 y confirmaron su compromiso en 2023, pero en 2024 decidieron separarse de manera amistosa al darse cuenta de que estaban en etapas diferentes de la vida.

Fue en octubre de 2024 que Zoë Kravitz y Channing Tatum terminaron su relación luego de 3 años, la que incluso incluía un compromiso. Tras cuatro meses de su ruptura la actriz se refirió al tema, donde no tuvo más que palabras positivas para su exprometido.

En conversación con ELLE, la hija del cantante Lenny Kravitz indicó que no existe resentimiento entre ambos y que incluso le “importa mucho”.

Ambos actores participaron en la película Blink Twice (Parpadea dos veces, en español), donde Tatum fue protagonista y Zoë directora y actriz. Al ser consultada por ello, solo tuvo comentarios positivos para su expareja.

Palabras de Zoë Kravitz por ruptura con Channing Tatum

“Me encanta lo que hicimos juntos y me importa mucho. Incluso cuando mencionas lo increíble que es su actuación, me llena el corazón escuchar eso, y estoy tan feliz de que todo haya sucedido. Me siento muy agradecida de que hayamos podido vivir ese viaje juntos”, dijo la actriz.

A ello complementó, en base a su rol de directora en la cinta, que “se trataba de lo emocionante que sería verlo hacer algo tan diferente y tan sorprendente, y algo de lo que sabía que era capaz”, añadió.

A esto último agregó: “Tiene mucho más por delante, y creo que está en un lugar como actor en el que se siente muy seguro y la gente está viendo diferentes facetas de él. Tiene mucho que ofrecer, así que estoy emocionada de que la gente siga siendo testigo de eso“.

¿Por qué terminó la relación entre ambos actores?

La pareja comenzó su relación en 2021, cuando Kravitz comenzó a dirigir la cinta antes mencionada. En ese entonces fueron captados en varias citas por los paparazzi, por lo que solo era cuestión de tiempo para que confirmaran el romance.

Pero, no fue hasta 2023 que hicieron su primera aparición oficial como novios, cuando Kravitz mostró el anillo de diamantes en señal de compromiso.

Sin embargo, en 2024 se supo de su separación. Una fuente cercana a la pareja le mencionó a People que la ruptura “fue amistosa” y que la pareja se dio cuenta de que estaban en “etapas diferentes de la vida”.