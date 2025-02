La cantante y actriz, Lady Gaga, anunció en sus cuentas de Instagram y X, que ofrecerá un concierto gratuito en Río de Janeiro para el próximo 02 de mayo, en la playa de Copacabana.

Los “Little Moster” de Gaga podrán disfrutar de los éxitos de “Alejandro”, “Bad Romance”, “Judas” entre otros temas de su trayectoria musical.

Recordemos que, Madonna en 2024 también se presentó en tierras brasileñas en la misma modalidad, y ahora la intérprete de Born This Way retomará la iniciativa.

El concierto, que alcanzaría 1 millón de asistentes, tendría una duración de dos horas y media. Según lo informado por las autoridades brasileñas, el espectáculo iniciaría a las 21 horas.

“Es un gran honor que me hayan invitado a cantar para Río. Durante toda mi carrera, los fans de Brasil han sido parte del alma de estos pequeños monstruos” relató la ganadora del Oscar en su cuenta de X.

Gaga, en su publicación, recordó que tras un complejo cuadro de salud en 2017, tuvo que cancelar su show en Rock in Rio: “Me moría de ganas de ir a cantar para ustedes durante años y me rompió el corazón cuando tuve que cancelar hace años porque me hospitalizaron”.

Y agregó que “Su comprensión de que necesitaba ese tiempo para sanar significó mucho para mí. Ahora estoy de regreso y me siento mejor que nunca y estoy trabajando muy duro para asegurarme de que este espectáculo sea uno que nunca olvidarán. Prepárense para MAYHEM en la playa”.

