A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la exanimadora del Festival de Viña, Tonka Tomicic se pronunció ante las recientes afirmaciones en su contra emitidas por la periodista Laura Landaeta en “Que te lo digo”, donde afirmó que la comunicadora tenía cuentas bancarias en el extranjero.

Ante tales declaraciones, la ex Canal 13 no demoró en negarlas: “Nunca he tenido ni tengo en la actualidad cuentas de dineros en el extranjero ni en paraísos fiscales como se ha afirmado tan livianamente en un programa del canal Zona Latina”, comenzó escribiendo.

Sobre lo mismo, Tonka Tomicic aprovechó la instancia para referirse a la periodista, a quien acusó de emitir información falsa.

“¿Alguien le exige pruebas a esta persona cuando realiza tales afirmaciones? Es importante el libre ejercicio del periodismo, así como también la responsabilidad para ejercerlo”, advirtió.

A lo que agregó: “Me parece lamentable que se genere contenido que es completamente falso y que luego se replique en distintas plataformas, con un daño que es difícil de reparar”.

La ex animadora de Bienvenidos también señaló que las afirmaciones de Landaeta pondrían en entre dicho la investigación del Ministerio Público a sus finanzas durante el Caso Relojes, donde dejó entrever que no se habría encontrado nada que la implique en la instancia judicial.

“Aquí hubo instituciones como el Ministerio Público, el Servicio de Impuestos Internos y la Unidad de Análisis Financiero, que indagaron hasta el último rincón de mi vida financiera”, escribió.

A lo que agregó: “¿Hasta cuándo uno debe seguir tolerando mentiras? Es de una irresponsabilidad sin límites que alguien se siente en un panel de invitado y se le escuche como si estuvieran sentados en un asado comadreando, mientras emite información totalmente falsa que nadie se preocupa de contrarrestar. Su irresponsabilidad llega al límite de poner en duda el trabajo del Ministerio Público y del resto de las instituciones“, sentenció Tonka Tomicic.