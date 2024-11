El nombre de Gérard Depardieu en Francia inspiraba respeto por su impecable trayectoria en el séptimo arte. El actor de 75 años, protagonista de Cyrano, trabajó con los mejores directores que podía ofrecer el cine, desde François Truffaut a Bernardo Bertolucci, Alain Resnais o Marco Ferreri.

Aunque en los últimos años, su carrera se vino cuesta abajo por la serie de denuncias en su contra, por violación y agresión sexual, tras la denuncia de la actriz Charlotte Arnould.

Desde entonces, el célebre actor, enfrenta una veintena de acusaciones de mujeres que lo responsabilizan por diversos hechos de índole sexual en distintos grados, desde violación hasta frases ultrajantes de carácter sexista.

No obstante, algunas demandas por agresiones sexuales fueron archivadas, después de prescribir el tiempo de la denuncia.

Gérard Depardieu: La caída del “último monstruo sagrado del cine”

En los últimos años, el caso de Gérard Depardieu, dividió a la sociedad francesa, tras las primeras denuncias en su contra.

Lo cierto que el intérprete francés, siempre ha sido de carácter fuerte y a lo largo de las décadas, desde siempre, fue visto como un rasgo de genialidad. En palabras del actor, siempre estuvo cansado “de la norma, de los calibres, de los modelos” y que defiende la “violencia del exceso”.

Sin embargo, la conducta y declaraciones de Depardieu, siempre generaron incomodidad debido a los obscenidades a la hora de filmación. Una de sus compañeras, la actriz Sophie Marceau lo acusó en 2015 de “depredador”, recogió una nota de Infobae.

Ya en el marco de una visita a Corea del Norte, en el año 2018, el actor realizó comentarios misóginos, que causaron indignación, después de visitar un centro de equitación: “A las mujeres les encanta montar a caballo. Sus clítoris rozan con la silla (…) Disfrutan mucho. Son unas zorras”.

Mientras tanto, en el contexto de la imputación por violación, el actor ha recibido el apoyo de artistas, directores y productores, quienes publicaron una carta defendiendo la presunción de inocencia y la necesidad de poder trabajar, llamando a Depardieu el “último monstruo sagrado del cine”.

Violencia sexual en el set

Si bien la primera acusación por violación y agresión, fue realizada en 2018 ante la fiscalía, por la actriz Charlotte Arnould, la justicia francesa solicitó en agosto pasado que el actor fuera procesado por ese caso, aunque todavía no hay una decisión del tribunal.

Aunque en abril de 2023, la caja de pandora se abrió cuando una investigación del diario Mediapart reveló el testimonio de 13 mujeres que denunciaban “gestos o declaraciones sexuales inapropiada,de gravedad diferente”.

El medio francés recopiló los testimonios de actrices, maquilladoras, técnicas y becarias, quienes detallaron que el intérprete había cometido actos de violencia sexual, en medio de la filmación de 11 películas estrenadas entre los años 2004 y 2022, consignó el diario español El País.

Estos actos eran “insinuaciones a tocamientos, pasando por cosificación y violencia verbal”, recoge el citado medio.

En noviembre de 2023, la actriz Hélène Darras lo denunció por una presunta agresión sexual ocurrida en 2008. De acuerdo al medio France Info, Depardieu trató de abusar de ella durante la filmación de la cinta Disco 2007: “Gérard Depardieu es el rey del set. Me miraba como si fuera un trozo de carne y me agarraba por la cintura, me tocaba la cadera y las nalgas. Una vez me dijo sin rodeos: ‘¿Quieres subir a mi camerino?’ Le dije que no, pero eso no cambió el hecho de que entre toma y toma siguiera manoseándome”, indicó.

El ocaso de Gérard Depardieu

Hay que recordar que los presuntos actos de Depardieu, sumaron un nuevo historial, luego que una decoradora que trabajaba en la película “Les Volets verts”, acusó al actor de agredirla sexualmente en 2021, describiendo a Mediapart cómo el artista le realizó tocaciones de “manera agresiva” en sus pechos y cadera.

Otro caso surgió después que una exasistente de producción denunció hechos similares ocurridos en 2014, en medio del cortometraje “Le Magicien et les Siamois” de Jean-Pierre Mocky.

Según informes de BFMTV, la supuesta agresión ocurrió en la mansión del actor en París, donde éste habría pronunciado “palabras indecentes”. La mujer, que tenía 24 años en ese momento, interpuso su denuncia el 9 de enero de este año.

Ahora durante el comienzo del juicio, el actor mediante su abogado solicitó el aplazamiento del procedimiento por estar aquejado de una enfermedad.

El abogado de Depardieu,Jérémie Assous, insistió que para el actor “es muy importante” prestar declaración, ya que “desde hace varios años” es objeto de “un cierto número de acusaciones, que son sistemáticamente recogidas de buena fe por la prensa”, dijo Assous a la radio pública FranceInfor.

Hasta el momento, las diligencias de la fiscalía se encuentran investigando en total seis casos, para resolver si el artista de 75 años, es culpable o inocente de los actos indebidos mientras aprovechó que su nombre es considerado como uno de los pilares del cine francés moderno.