El próximo 25 de octubre, la plataforma Universal+ estrenará en Latinoamérica la serie “A very royal scandal”, que recoge una de las historias más escandalosas de los últimos años en la Familia Real Británica.

Se trata de la entrevista que el Príncipe Andrés entregó a propósito del caso de Jeffrey Epstein a “Newsnight”, el programa de noticias de BBC. Con esta conversación esperaban limpiar la imagen de Andrés, sin embargo, se logró todo lo contrario.

Protagonizada por un irreconocible Michael Sheen, en el papel del Príncipe Andrés, y Ruth Wilson, encarnando a Emily Maitlis, la serie se inspira en los días previos y el momento de la entrevista, desde un punto de vista íntimo de los protagonistas.

Recordemos que el diálogo televisado, realizado y publicado en 2019, tomó como tema central el vínculo del príncipe Andrés con Epstein, el magnate y delincuente sexual que se habría suicidado en la cárcel justo antes de ser llevado a juicio.

A very royal scandal: más allá de la entrevista que hundió a Andrés

BioBioChile tuvo acceso exclusivo a los capítulos de la serie que abarcan los días previos a la entrevista, cómo se realizó esta y sus consecuencias.

Pero, a diferencia de otras producciones como “La gran exclusiva”, protagonizada por Billie Piper y Gillian Anderson, para Netflix, esta serie además de abarcar cómo el equipo periodístico llegó a la entrevista, toma los hechos que habrían ocurrido al interior de la Realeza Británica, con un Andrés entre las cuerdas junto a su familia.

En el primer capítulo ya se puede ver el enfoque de la producción de sólo 3 episodios. Se aprecia la premura con la que el equipo periodístico de “Newsnight” logró llegar a obtener la exclusiva y todo lo que se vivió en la interna, previo a la realización de esta.

Refleja también como la experimentada periodista de la BBC (interpretada por Ruth Wilson) se preparó, y las reacciones que hubo tras esta, considerando que en la conversación, ‘one-on-one’ en Buckingham Palace, con el Príncipe Andrés de Inglaterra, este en vez de aclarar su relación con Jeffrey Epstein, dejó más dudas.

Recordemos que en la charla, una frase condenatoria que dio la vuelta al mundo cuando Maitlis le consultó al Príncipe Andrés si lamentaba haber sido amigo de Jeffrey Epstein, ante lo cual el duque aseguró que no se arrepentía de ese vínculo, tan sólo una de las tantas declaraciones repudiadas.

Andrés, Fergie y su familia



A very royal scandal también toma la relación que el príncipe Andrés mantenía hasta ese momento con sus hijas, Beatriz y Eugenia, interpretada por Honor Swinton Byrne y Sofia Oxenham respectivamente, pero también con Sara Ferguson, Fergie, (Claire Rushbrook), su ex esposa, quién se mantiene a su lado, pese a que están divorciados hace muchos años y hubo una serie de escándalos en medio.

A diferencia de otras producciones, esta sostiene la incomodidad que había en la Familia Real la relación del tercer hijo de Isabel II con Epstein, así como también el por qué supuestamente mantenían una relación cercana y el impacto que causaron las declaraciones de Virginia Giuffre, quién acusó al príncipe Andrés de haberla agredido sexualmente en tres ocasiones cuando ella era menor de edad.

Incluso, replican la imagen que dio la vuelta al mundo, donde se ve al príncipe Andrés con Virginia Giuffre y Ghislaine Maxwell y las declaraciones de la demandante, que ante todo el mundo confesó los ataques sexuales de los que había sido víctima.

Algo que no se había visto antes, por ejemplo, es como tomaron el hecho las princesas, hijas de Andrés, que vieron por televisión y a través de los medios como se vapuleó la imagen de su padre, con incómodas declaraciones que calaron hondo en la familia, sobre todo después de la entrevista que resultó un completo desastre.

La mancha en la corona

Aunque en el momento, la reina Isabel II dio autorización para que su hijo entregara la entrevista, nadie pensó que su desempeño sería tan malo, lo que decantó en que lo apartaran de sus labores como miembro de la familia real, algo que el rey Carlos continúa manteniendo, cada vez con más énfasis.

Recordemos que el Príncipe se transformó en una burla para los británicos, pero también parte del mundo que tenía los ojos puestos en qué iba a decir respecto a las acusaciones de abuso sexual de Virginia Giuffre.

Esta mencionó, entre otros detalles, como el duque de York “sudaba mucho mientras bailaba”. Para desmentir a Giuffre, el Príncipe se defendió declarando que durante esa época tenía una condición médica que le impedía sudar. La reacción en las redes sociales no tardó en surgir.

“Fuimos a entrevistarlo sabiendo que teníamos una sola oportunidad de hacerlo hablar, de obtener su palabra, y lo logramos”, recordó Maitlis sobre un logro periodístico que marcó un antes y un después en su carrera como comunicadora.

3 episodios que documentan una historia macabra

La mini-serie, A very royal scandal, creada por Jeremy Brock (The Last King of Scotland), es dirigida por el ganador del Emmy® Julian Jarrold (The Crown).

De acuerdo a Jeremy Brock, A Very Royal Scandal “pone el foco en el viaje profesional y personal de la periodista Emily Maitlis hasta su aclamada entrevista al príncipe Andrés”, que se realizó en medio de las acusaciones de abuso sexual en las que se encontraba envuelto.

Así cómo Maitlis la entrevista le reportó premios por la Royal Television Society como mejor presentadora del año (y la cobertura nominada en los BAFTA, British Academy Television Awards), para la realeza significó un duro golpe que debilitó a la Corona.

Los tres episodios son imperdibles, para quienes son fanáticos de las series que recogen episodios escandalosos de la historia recientes, pero también para quienes siguen atentos lo que ocurre en la monarquía británica.

Los tres episodios de A Very Royal Scandal estarán disponibles el 25 de octubre en la aplicación de Universal+.

Puedes ver el trailer aquí: