Elton John, de 77 años, asistió a la premiere de su película "Elton John: Never Too Late" en el Festival de Cine de Nueva York, donde con humor reveló haber perdido varios órganos, bromeando que solo le queda una cadera. Además, se refirió a sus problemas de salud recientes, como la pérdida parcial de visión en un ojo debido a una infección y lesiones previas en la cadera tras un accidente doméstico.

Hace algunos días, Elton John acudió a la premiere de la película Elton John: Never Too Late, la cual presentó en el Festival de Cine de Nueva York.

En aquella oportunidad, el músico de 77 años aprovechó de bromear sobre los problemas de salud que ha tenido en el último tiempo, situación que lo ha llevado a perder varios órganos.

Con bastante humor, el también pianista sostuvo: “Para serles sincero, no queda mucho de mí. No tengo amígdalas, ni adenoides, ni apéndice. No tengo próstata”.

“No tengo cadera derecha, ni rodilla izquierda, ni rodilla derecha. De hecho, lo único que me queda es la cadera izquierda”, agregó.

“Pero sigo aquí. Y no puedo agradecerles lo suficiente, son las personas que me habéis hecho ser quien soy. Quiero dar las gracias a David, Zachary y Elijah por hacerme el hombre más feliz del mundo”, concluyó.

Han sido varios los contratiempos de Elton John durante los últimos años, situaciones que han mermado su salud.

De acuerdo a lo que expone Vanity Fair, a inicios de septiembre él mismo confirmó que tiene visión parcial en su ojo derecho, debido a una infección.

En 2023, justo un año antes, había tenido una lesión tras un caída mientras paseaba por Niza. A eso se suma una lesión en la cadera tras un accidente doméstico en 2021.

Asimismo, en 2017 fue operado con éxito a raíz de un cáncer de próstata, aunque la operación fue bastante compleja para él.

Hay que señalar que, al pasado evento, el cantante acudió junto a su esposo, David Furnish, y su hijo Zachary Furnish-John.

“Incluso en mis momentos más oscuros, todavía tocaba música, todavía grababa música, así que tengo que agradecerle a la música por ser la inspiración más increíble para mí durante toda mi vida”.