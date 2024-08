Los herederos de Isaac Hayes, legendario ícono del soul, presentaron una demanda contra Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, por el uso no autorizado de una de sus canciones en eventos de campaña.

La familia del fallecido compositor exige una compensación de 3 millones de dólares.

En un mensaje publicado en la red social X, la familia de Hayes, fallecido en 2008, explicó que la demanda se dirige tanto a Trump como a su equipo de campaña por el uso del tema “Hold On, I’m Coming” en distintos eventos celebrados durante los últimos dos años. La demanda alega 134 infracciones de derechos de autor.

“Exigimos el cese del uso, la eliminación de todos los videos relacionados, una exención de responsabilidad pública y el pago de $3 millones en tarifas de licencia”, señala el comunicado, que también incluye una copia de la documentación legal presentada en los juzgados el pasado 11 de agosto, consigna la Agencia EFE.

We the family of @isaachayes Isaac Hayes Enterprises, represented by Walker & Associates, are suing @realDonaldTrump and his campaign for 134 counts copyright infringement for the unauthorized use of the song “Hold On I’m Coming” at campaign rallies from 2022-2024. pic.twitter.com/uwbJbB32Ya

— Isaac Hayes (@isaachayes) August 11, 2024