La cantante canadiense Céline Dion se quejó en redes sociales después de que Donald Trump, candidato presidencial en Estados Unidos, utilizara su icónico éxito "My Heart Will Go On" durante un mitín en Montana sin su consentimiento. Dion y su equipo se desvincularon de la campaña de Trump, declarando que no respaldan ese uso no autorizado de la canción.

Este fin de semana, la cantante canadiense Céline Dion publicó una queja en sus redes sociales luego de que Donald Trump, candidato a la presidencia en Estados Unidos, utilizara uno de sus más grandes éxitos en su campaña presidencial.

Resulta que durante un mitín del exmandatario en el estado de Montana, la producción del evento utilizó My Heart Will Go On, emblemática canción de la película Titanic, en lo que esperaban para dar su discurso al público.

El video rápidamente se viralizó y la artista junto a su equipo posteó una declaración, desmarcándose de la campaña de Trump.

“Hoy, el equipo de gestión de Céline Dion y su sello discográfico, Sony Music Entertainment Canada Inc., se enteraron del uso no autorizado del video, la grabación, la interpretación musical y la imagen de Céline Dion cantando My Heart Will Go On en un mitin de campaña de Donald Trump”, dice el escrito.

“Este uso no está autorizado de ninguna manera y Céline Dion no respalda este ni ningún uso similar“, continúa.

Asimismo, la artista ironizó: “Y realmente, ¿esa canción?”.

Recordemos que, Donald Trump actualmente se encuentra en competencia con la candidata Kamala Harris por la presidencia del país norteamericano.