Red Bull se rinde ante ’doblete’ de Max Verstappen en Emilia-Romaña: "Es una máquina de correr"

Max Verstappen vivió una jornada gloriosa en el GP de Emilia-Romaña, casa de la escudería Ferrari y evento en suelo italiano que lo vio alzarse como el mejor en la carrera principal con su primer lugar y las 24 Horas de Nurburgring virtuales el mismo día.

Tras conseguir la pole en Italia el sábado, realizó una tanda de tres horas en su simulador por la tarde y añadió otras dos horas el domingo por la mañana para ayudar a su BMW GT3 a ganar la prueba, para posteriormente dominar la carrera principal en Imola.

Luego de esta doble hazaña, el director de equipo de Red Bull, Christian Horner, solo tuvo palabras de elogio para el tulipán, que sigue fuerte en la cima buscando su tetracampeonato en la actual temporada.

Ante los medios, Horner describió a Verstappen como “básicamente una máquina de correr, por lo que a menudo está probando diferentes configuraciones por la noche y este tipo de cosas, por lo que no es raro que lo haga”.

“Ha ganado dos carreras hoy. Una en un BMW M3 y otra en un Fórmula 1. Has oído lo que significaba para él. Para la pole position de ayer, realmente tuvo que trabajar mucho y el rendimiento de nuevo hoy fue una clase magistral”, indicó.

Por otra parte, habló del ‘duelo’ que tuvo Max con Lando Norris, quien lo puso a prueba y lo escoltó en diversos tramos de la carrera hasta que Verstappen llegó en primer lugar y el veloz McLaren segundo.

Con relación a esto, Horner detalló que “en el primer stint con el neumático medio parecía que teníamos todo bajo control”.

“Después de cambiar al neumático duro, la primera mitad del stint estuvo absolutamente bien, pero empezamos a perder temperatura en el neumático y con ello el rendimiento”, aseguró Horner.

Posteriormente, complementó sus dichos sosteniendo que “la otra cosa que lo hizo particularmente estresante al final de la carrera fue que Max ya había tenido tres excesos en los límites de la pista, por lo que no podía permitirse cometer un solo error en los límites”.

“Lo hizo brillantemente, así que a pesar de la presión significativa fue capaz de gestionarlo y mantener a Lando justo fuera del DRS”, finalizó.

