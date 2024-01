Muchos recordarán a la actriz Christina Applegate por su papel en la serie original de “Casado con Hijos” o su personaje en “Friends”, sin embargo, los más jóvenes la han visto en gran parte de las comedias que llegaron al cine.

En agosto de 2021, la actriz informó que fue diagnosticada con esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso central.

“Ha sido un viaje extraño. Pero he recibido tanto apoyo de personas que conozco que también padecen esta afección”, dijo la actriz en la plataforma X (Twitter).

Luego de esto, sus apariciones públicas ha sido esporádicas. De hecho, su último trabajo fue “Muertos para mí”, serie que terminó en 2022.

En 2022 recibió su estrella en el “Paseo de la Fama”, y en esa ocasión ya se movilizaba con bastones. Una situación que hace recordar lo que ocurrió con la actriz Selma Blair, quien fue diagnosticada con la enfermedad en 2018 y desde entonces ha compartido su proceso en redes sociales.

Ahora, Christina reapareció en público sobre el escenario de los Premios Emmy, donde se vivió uno de los momentos más emocionantes de la noche.

Y es que al aparecer del brazo del actor y presentador Anthony Anderson, recibió una ovación de pie por parte de todos los asistentes, lo que emocionó a la actriz.

De hecho, mientras ingresaba se escuchó de fondo la típica intro de “Casado con Hijos”.

“Muchas gracias, oh, Dios mío, me están avergonzando con la discapacidad poniéndolos ahí de pie, pero está bien. No tienen que aplaudir cada vez que diga o haga algo. Voy a llorar más de lo que he llorado. Es un honor hacer papeles complejos, divertidos, como las mujeres nominadas esta noche”, dijo la actriz entre bromas.

Christina fue la encargada de entregar el premio a mejor actriz en serie de comedia, que se lo llevó Ayo Edebiri por The Bear.