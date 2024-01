Durante las últimas semanas, el actor tomó protagonismo gracias a una campaña con Calvin Klein que dio la vuelta al mundo, pero también su éxito con "The Bear" llevándose el Globo de Oro a Mejor Actor en Serie de Comedia.

Sin duda alguna, este 2024 pareciera que será el año de Jeremy Allen White, el actor de “The Bear” y protagonista de una de las campañas más icónicas del último tiempo para Calvin Klein.

Aunque comenzó su carrera cuando tenía 14 años, la fama mundial llegó de la mano de la televisión con series como “Shameless” que lo tuvo varios años en pantalla y “The Bear”, donde interpreta a Carmen “Carmy” Berzatto.

Este papel lo encumbró en la elite de Hollywood, recibiendo reconocimientos de la industria y sus pares.

Sin embargo, con el éxito también vinieron los problemas y aunque parecía tenerlo todo, la verdad es que pareciera que vivía un calvario cuando las cámaras no estaban.

Aunque llevaba años en pareja, durante este año se supo de un complicado divorcio debido a su adicción, lo que puso en jaque su relación no solo con su exesposa, sino que también con sus hijas.

El camino al éxito de Jeremy Allen White

Jeremy Allen White es un artista innato, comenzó cuando era un niño y le gustaba bailar. En entrevista para Calvin Klein confesó que “tenía mucha energía cuando era un niño. Me gustaba obligar a mis padres a sentarse y verme moverme mucho”.

Eso lo llevó a estudiar danza, específicamente Tap y desde ahí su carrera en las artes nunca paró. Desde 2006 está activo con pequeños papeles en series como “NY: Distrito Judicial”, destaca su página en IMDB.

Para 2008 trabajó en Adterschool junto a Ezra Miller y Addison Timlin, la chica que conoció a los 14 años y que se convertiría en la persona más importante de su vida.

Sin embargo, en 2011 llegó a su vida Shameless, la serie donde interpretó a Phillip “Lip” Gallagher, que se convirtió en su papel más longevo, sacándolo de su natal Nueva York y llevándolo a crear una vida en Los Ángeles.

Se metió en la industria participando constantemente en distintos proyectos, series, cortos, películas, pero no es hasta que obtuvo el papel en “The Bear” cuando logró el éxito.

Con el papel del chef Carmy Berzatto logró el éxito, pero también el reconocimiento, ganando a la fecha dos premios Globos de Oro, el SAG Awards y un Critic’s Choice Awards, metiéndose en las grandes ligas de Hollywood.

Todo marchaba perfecto para el actor hasta las premiaciones de 2023, cuando se alzaba como una de las principales figuras de la televisión norteamericana junto a su esposa, Addison, quien era el pilar más importante de su vida. Sin embargo, poco después las cosas cambiaron radicalmente.

De la amistad al amor

Cuando Jeremy Allen White ganó el Globo de Oro por su papel en The Bear, su ahora ex esposa le dedicó un extenso y amoroso mensaje, donde dejaba claro que se conocían desde los 14 años y que estuvieron juntos en los momentos más importantes de la carrera del actor.

Ambos se declaraban amor, expresando que “te amo hasta los huesos”, una frase repetida en la cuenta de Instagram de Addison, pero una frase que también emitió Jeremy cuando ganó su primer Globo de Oro.

Desde 2013 se sabía que estaban juntos, tras una entrevista de Harper Bazzar a Addison, donde señaló que “tengo un amor que no revelaré, pero sí, él sería el chico. Tenemos una buena base al ser amigos durante un largo período de tiempo, y luego tomamos un giro brusco hacia el romance”.

Ese chico era su amigo, Jeremy Allen White, quien pronto se convirtió en el amor de su vida, al menos hasta el divorcio.

En 2018 recibieron a su primera hija, Ezer Billie White, cuya madrina es la actriz de 50 Sombras de Grey, Dakota Johnson. Tras su primogénita decidieron casarse en una sencilla ceremonia en el juzgado de Beverly Hills, en Los Angeles.

Para cerrar 2020 llegaba su segunda hija, Dolores Wild White, que llegaba a conformar la familia de cuatro, de la que existen múltiples registros que la misma Adisson no borró de su cuenta pública.

Se veían como una familia feliz.

El divorcio

Dicen que cuando tu carrera en Hollywood va hacia arriba, se resiente la vida personal y ésta va a hacia abajo. Un ejemplo podría ser el caso de Jeremy.

Aunque no dejó de mostrarse cercano con su exesposa, quien aún lleva el apellido “White”, ella solicitó el divorcio.

“Están separados, pero se llevan bien… Aman a sus hijas y pasan tiempo juntos. Cuando ella solicitó el divorcio, él se enfadó, pero las cosas se han calmado un poco”, confesó una fuente cercana a la pareja a People, indicó El País.

Claro que esa declaración no queda tan clara cuando para el día de la madre, Addisson no desperdició palabras para contar en su cuenta de Instagram lo difícil que es ser madre soltera y co-padre.

Indicó específicamente que “la co-parentalidad no es como me lo imaginaba. Es tan jodidamente difícil. Está todo cubierto de mierda, llorando en el suelo, pateándote en las espinillas, gritando sin que salga ningún sonido fuerte. No es el orden natural de las cosas. Puede ser agotador pero, más que nada, puede resultar muy solitario. Cuando pasa algo mágico y tienes que decirte “no olvides esto”.

Ese mensaje le dejó críticas, pero también cerró la puerta a una posible reconciliación con el actor, que al mismo tiempo era fotografiado besando a la modelo Ashley Moore.

La adicción de Jeremy Allen White

Aunque lo más terrible no era eso, sino que con el divorcio se destapó la adicción de Jeremy Allen White al alcohol.

Para poder ver a sus hijas se debe someter al uso del dispositivo Soberlink, que realiza una alcoholemia dos veces por día cada vez que tiene la custodia de las niñas en días de semana, tres veces los sábados, y los domingos sólo una vez.

Además, está obligado a ir a terapia una vez a la semana y dos veces por semana a reunión de Alcohólicos Anónimos, todo con el objetivo de mantener la custodia compartida de sus hijas.

La pareja al parecer logró compatibilizar su vida, sin embargo, los fans aún guardan las esperanzas de que vuelvan a estar juntos, sobre todo cuando ninguno de los dos eliminó de sus redes sociales las románticas imágenes que compartías, desde las de su matrimonio hasta los momentos con sus hijos.

¿Tiene un romance con Rosalía?

La popularidad del actor crece cada día y lo último que se supo de él es que supuestamente tendría algún vínculo con Rosalía, la cantante española.

Esto porque se viralizaron diversas imágenes del actor junto a la cantante, compartiendo momentos en la calle, donde fueron fotografiamos.

Aunque ninguno de los dos se refiere a su cercanía, Rosalía no dudó en darle “Like” a la publicación de Instagram de Calvin Klein, donde Jeremy protagoniza la última campaña de la marca de ropa interior.

La campaña dio la vuelta al mundo, mostrando al actor desnudándose al ritmo de “You don’t own me” para quedar en ropa interior Calvin Klein mientras está en una azotea de su natal Brooklyn en Nueva York.

Es precisamente en ese video en el que la española estampó su “Like”. Por eso, muchos esperaron que el actor se refiriera a ella en la premiación de los Globos de Oro que se dio el pasado domingo, cuando ganó el premio a Mejor Actor de Serie de Comedia.

La decepción para los fans llegó inmediatamente, porque no mencionó a la española, aunque sí a sus dos pequeñas hijas, indicando “ustedes son mi corazón, las amo, las amo, las amo”.

Sin embargo, Jeremy continúa posicionándose como el actor favorito de todos, con una campaña de Calvin Klein que recuerda las icónicas como Mark Wahlberg junto a Kate Moss.