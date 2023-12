El ex participante del reality explicó por qué no puede hablar de su expulsión, luego de ser acusado de tocaciones sin consentimiento.

Rubén Gutiérrez, ex participante del reality Gran Hermano, que fue expulsado luego de que una de sus compañeras acusara tocaciones sin consentimiento de su parte, aclaró por qué hasta ahora y pese a su retorno al ojo público no ha hablado del tema en profundidad.

Recordemos que el ex carabinero regresó a las redes sociales varias semanas después de su expulsión, con una declaración donde expresó querer “reafirmar” su inocencia.

“Escribo esto para decir que NO soy la persona que han intentado retratar los medios y la opinión pública, todo lo contrario. Tengo muy claros mis valores y principios, es por ello qué los defenderé hasta el final”, dijo en ese entonces.

Pese a su declaración pública y a que incluso dio una entrevista exclusiva a BiobioChile, no se refirió específicamente a lo que ocurrió la noche anterior a su expulsión del programa.

Ahora, explicó por qué a través de un video en su Instagram. “Primero que todo, quiero ofrecer una disculpa a cada uno de ustedes, las personas que me han estado apoyando en todo este proceso”, partió diciendo.

Rubén explicó por qué no habla de su expulsión de Gran Hermano

Según comentó, no pude hablar de la situación por el momento porque sigue teniendo un vínculo con el reality. Además, adelantó que está trabajando en nuevos proyectos.

“Quiero mencionar que todavía mantengo vínculo con Gran Hermano, y por esta misma situación no he podido dar mayores declaraciones (…) quiero que ustedes se enteren de que ya tengo unos proyectos, los que de a poco los voy a estar mostrando”, aclaró.

Finalmente, reiteró sus agradecimientos a quienes lo apoyan y concluyó que “espero que me entiendan y comprendan por toda esta situación, porque no he estado bien, he estado desmotivado, por eso he estado desconectado, para que ustedes se enteren. Pero ya pronto llegará el momento cuando todo se resuelva, de una u otra manera”.