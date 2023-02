Una inquietante situación vivieron Marcianeke e Ignacia Michelson, con quien el cantante urbano mantiene una relación de “amigovios”. Se trató de un intento de encerrona que 5 sujetos armados estuvieron a punto de hacerle a la pareja.

La influencer contó la anécdota en una entrevista con LUN, donde reveló como fue que Matías Muñoz (Marcianeke), logró zafar de la situación y mantener la calma frente al intenso momento.

Los hechos, según relata Michelson, ocurrieron en la calle Estrella Solitaria, de la comuna de Ñuñoa, a solo 8 minutos de donde se encuentra su residencia actual.

El heroico acto de Marcianeke que salvó a Ignacia Michelson

“Íbamos en la camioneta del Mati y nos estacionamos afuera del departamento de una amiga, pusimos los intermitentes. Estuvimos esperando como siete minutos y se nos cruza un auto súper chiquitito, color gris, con cinco tipos encapuchados y con pistolas. Nos dicen ‘bájense del auto"”, recordó.

Fue entonces que, el intérprete de “Dímelo Ma”, decidió hacer caso omiso a las amenazas y con una rápida maniobra sacó el vehículo del lugar y escapó de los delincuentes.

“Yo me estaba bajando cuando el Mati me dijo ‘no, no, no’. Se tiró para atrás y siguió. Ahí los tipos se fueron y dijeron ‘vámonos, vámonos’. Yo creo que cacharon que éramos nosotros y les dio miedo. Por suerte, no nos tiraron balazos directos, porque sí dispararon al cielo”, detalló.

Asimismo, agregó que el auto quedó chocado -aunque nada grave- y que su “amigovio” mantuvo la calma en todo momento, tranquilizándola a ella y su amiga que los acompañaba. Además, aseguró que Marcianeke para ella ahora es un héroe.

“Obvio que lo es. Actuó muy bien, muy valiente, calmando toda la situación, calmándome a mí, a mi amiga. Estuvo súper bien. Hablamos el tema después y él siempre estuvo tratando de calmarnos, de decirnos que no pasó nada, que no nos robaron y que estábamos bien, que le podía haber pasado a cualquiera”, dijo.

“Yo estaba en shock. El Mati estaba demasiado tranquilo, muy relajado. Aparte íbamos con una amiga, así que nos estuvo calmando a las dos. Dijo que le había pasado una vez y que ya no le da tanto miedo. Sabía cómo manejar la situación”, concluyó.