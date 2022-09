Este jueves el Palacio de Buckiingham confirmó el debilitamiento en la salud de Isabel II, quien se encuentra bajo supervisión médica en el Castillo de Balmoral. Su hijo Carlos y Camilla Parker-Bowles arribaron hasta el lugar.

El príncipe y la futura reina consorte arribaron hasta el lugar en los últimos minutos, de acuerdo a información proporcionada por la BBC.

Las noticias no serían alentadoras y existen bastantes suspicacias respecto al estado de salud de la monarca de 96 años, cuya última aparición fue en el juramento de Liz Truss.

Justin Welby, arzobispo de Canterbury, se refirió a la situación e indicó que desde la Iglesia se encuentran orando por la salud de la reina.

“Mis oraciones, y las oraciones de todas las personas de la Iglesia de Inglaterra y de la nación, están hoy con Su Majestad La Reina. Que la presencia de Dios fortalezca y comforte a Su Majestad, a su familia y a todos los que cuidan de ella en Balmoral”, detalló.

My prayers, and the prayers of people across the @churchofengland and the nation, are with Her Majesty The Queen today.

May God’s presence strengthen and comfort Her Majesty, her family, and those who are caring for her at Balmoral.

