Tras 9 meses de relación, la comentada pareja de Hollywood habría terminado, según indican algunos medios de la farándula estadounidense. Fue una fuente cercana quien comentó a E News que Kim Kardashian y Pete Davidson decidieron tomar caminos separados y ser “solo amigos”.

Además, detallaron que si bien ambos mostraban “mucho amor y respeto el uno por el otro”, no lograron mantener una relación a larga distancia como se habían propuesto en un principio.

“La larga distancia y sus exigentes horarios hacían que fuera realmente difícil mantener una relación”, señaló la fuente, quien aseguró que la ruptura tuvo lugar durante esta semana.

El triste escenario se dio luego de que Pete Davidson debiera mudarse a Australia por un tiempo debido a la filmación de una película en la que se encuentra trabajando.

Kim Kardashian, por su parte, continuó su vida en Los Ángeles, cuidando a sus hijos y finalizando los trámites del divorcio con su exesposo, Kanye West. Sobre la relación con el padre de sus hijos, la fuente aseguró que “están felices de ser padres en conjunto”.

pete davidson and kim kardashian at the met gala pic.twitter.com/NtIU6IOphW

— best of pete davidson (@davidsonupdate) May 3, 2022