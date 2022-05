Este lunes el juicio entre Amber Heard y Johnny Depp continuó con los alegatos de diferentes testigos en lo que ya se enmarca como la séptima semana de la batalla legal.

Sin embargo, en redes sociales comenzó a circular una serie de videos respecto a la reacción del actor en torno al doctor David Spiegel, psiquiatra y médico que declaró a favor de Amber Heard.

Spiegel, que participó como experto, aseguró entonces que el intérprete de Piratas del Caribe sufría un deterioro de la salud debido a su consumo de alcohol y abuso de sustancias.

Aun así, en medio de las preguntas de la defensa del actor, Depp no pudo ocultar su indignación al escuchar una respuesta del especialista sobre el actor Marlon Brando.

Específicamente, desde el estrado, Spiegel criticó a Depp por utilizar un audífono donde le recordaban líneas de sus películas, asegurando que aquello podría ser un signo de daños por el uso de drogas y alcohol, comparándolo con casos que él había visto.

“Si estuviera dando una conferencia y necesitara ayuda con mis líneas, pensaría que hay un déficit cognitivo”, aseguró el médico, tratando el hecho de “inusual”.

Fue entonces que el abogado del intérprete, Wayne Dennison, comenzó a realizar preguntas apuntando a un posible error del especialista.

“No creo que a los actores se les entregue rutinariamente todo el guion a través de auriculares. Me parece difícil de creer”, señaló entonces Spiegel.

“¿Sabe usted si Marlon Brando usaba un auricular?”, le preguntó entonces el abogado al médico, quien hizo una mueca de extrañeza.

“¿Que no está muerto?”, preguntó el experto, causando risas en el lugar. Sin embargo, el hecho no pareció gracioso para el actor, que reaccionó a cubrirse el rostro.

Tras tener la afirmativa del deceso del ícono del cine, fallecido en 2004, el experto bromeó al respecto apuntando que “en este momento no está utilizando ninguno”, a lo que Depp siguió cubriendo su rostro.

Momentos después, Spiegel excusó sus dichos, afirmando tener desconocimiento sobre el cine y la actuación. “Si ese es el estándar, y la gente hace eso, me disculpo y aseguro que estuvo mal de mi parte decir eso”.

La personalidad y gestos de Spiegel tampoco pasaron desapercibidos en redes sociales, donde destacaron cómo Depp y su abogado miraban con extrañeza al testigo en diferentes momentos de la jornada.

Otro momento que se destacó fue cuando el psiquiatra debía responder a una pregunta. Sin embargo, en vez de responder, se quedó en silencio durante segundos realizando gesticulaciones con su boca, causando nuevamente una reacción negativa en Depp.

Aún entre la extrañeza de los demandantes, el psiquiatra preguntó si debía responder a la pregunta, provocando risas en el público.

this cant be real pic.twitter.com/IsT3s4QySp

— alex / 3 (@jdeppfxnn) May 23, 2022