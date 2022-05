Jornadas claves se viven en el marco del juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard, proceso en el cual han jugado roles claves las abogadas de ambos y sus seguidores en redes sociales.

En este sentido, durante la semana pasada se viralizó una intervención que el actor realizó a bordo de un vehículo en plena calle, justo después de salir desde la corte en Virginia.

Depp transitaba en el asiento trasero del auto, con la ventana abierta para conversar con algunos de sus fans en el lugar.

De acuerdo a lo que señaló CNN, justo en ese momento una joven que estaba apostada en la vereda le gritó: “Siempre serás nuestro capitán Jack Sparrow”.

Ante esto el intérprete respondió con la misma voz del personaje: “Él todavía anda por algún lado (…) Lo veo de vez en cuando. Aparece de vez en cuando”.

a fan tells johnny depp he will always be captain jack sparrow and he responds with jack's voice 😭 pic.twitter.com/a8vnzDl4oS

— maría (@jxnsmanager) May 18, 2022