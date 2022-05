Los adelantos de la película Thor: Love and Thunder, la cuarta entrega de la saga del superhéroe de Marvel, han sorprendido por la musculosa apariencia de Natalie Portman, quien regresa con su personaje de Jane Foster, pero esta vez convertida en Mighty Thor (o Lady Thor).

Así como Chris Hemsworth ha debido entrenar duramente para encarnar al Dios del Trueno desde 2011, ahora su compañera de reparto también debió adoptar una rutina especial para interpretar a su contraparte femenina.

Tras estar fuera en la tercera entrega, Portman regresa al Universo Cinematográfico de Marvel, esta vez en la cinta dirigida por Taika Waititi y que se estrena el 8 de julio.

Jane Foster's return in #ThorLoveAndThunder is "a real mindfuck for Thor," says Taika Waititi.

— Empire Magazine (@empiremagazine) May 7, 2022