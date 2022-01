La cantante estadounidense Janet Jackson reveló dolorosos momentos de su infancia en compañía de su hermano, el fallecido Michael Jackson. Esto debido a que la voz de Billie Jean realizó hirientes comentarios sobre el peso de Janet.

Estas revelaciones llegaron de la mano de la próxima docuserie de Jackson, Janet, donde relata diferentes etapas de su vida con el fin de celebrar el 40 aniversario de su primer álbum.

En la miniserie de cuatro horas, que se filmó en el transcurso de cinco años, la cantante muestra diversos recuerdos de su infancia, donde recerda cómo el rey del pop podía ser sumamente cruel en su juventud.

“Hubo momentos en que Mike solía burlarse de mí y me daba apodos”, dice en el documental, según consigna Daily Mail. “(Me trató de) Cerdo, caballo, cerdo de matadero, vaca”, apuntó.

“Él se reía de eso y yo también. Pero luego había un lugar dentro de mí que dolía”, confiesa. “Cuando tienes a alguien que dice que eres demasiado grande, eso te afecta”, añade.

De acuerdo al medio inglés, Jackson confiesa que sus problemas con su peso comenzaron cuando consiguió el papel en la sitcom de 1970, Good Times.

Ahí, con 11 años, Jackson interpretó a Penny, una niña a quien Willona adopta después de que su madre la abandona.

“Hice Good Times y ese fue el comienzo de tener problemas de peso y la forma en que me veía a mí misma”, confiesa. “Soy una comedora emocional, así que cuando me estreso o algo realmente me molesta, comer me consuela”, añadió.

La serie documental, dividida en dos partes, se estrenará la noche del viernes en el canal estadounidense A&E y Lifetime. Ahí, Janet habla sobre sus problemas de peso, su relación con Michael, su vida personal y además las acusaciones de abuso sexual en su contra y cómo afectaron su carrera.