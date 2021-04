Más de seis años han pasado desde que Justin Timberlake y Janet Jackson se presentaron, en 2004, en esa polémica actuación del Super Bowl. En la ocasión, en un movimiento que estaba planificado y no resultó del todo bien, el músico y actor estadounidense tiró de la parte superior de la prenda de la cantante y dejó al descubierto su pecho. El estilista de la mujer, ahora, acusa que Timberlake habría influido en ese suceso.

Se trata de Wayne Scot Lukas, quien también ha trabajado con Tina Turner y, en ese momento, estaba a cargo de la vestimenta de Jackson. Éste, en conversación con el portal Page Six, afirmó que Timberlake quería superar el impacto público de los MTV Video Music Awards de 2003, donde Christina Aguilera, Madonna y Britney Spears se besaron en la boca.

“Insistió en hacer algo mucho más grande. Quería que se viese algo”, aseguró. Se desconoce, no obstante, si la mujer estaba en conocimiento de este plan que había sido considerado un “error de vestuario”.

“Janet iba a estar en un vestido de Rocha, y (Justin) iba a pisar la parte de atrás de su vestido para revelar su trasero en este tanga de perlas”, pero “el atuendo cambió un par de días antes y viste la magia”, contó.

“No lo llamaría un ‘error del funcionamiento’ de vestuario en un millón de años. Era el guardarropa más funcional de la historia. Como estilista, hizo lo que estaba destinado a hacer”, agregó.

Jackson, por ahora, no se ha referido públicamente a estas afirmaciones. No obstante, fuentes de Page Six relacionadas con el Super Bowl desmintieron los dichos del estilista.

En febrero, Timberlake usó su cuenta de Instagram para ofrecer disculpas a Janet y a Britney Spears. Esto, luego que reflotara el episodio y antiguos comentarios sobre su relación con Spears.

“Quiero disculparme (…) porque me preocupo por estas mujeres y las respeto, y sé que fracasé”, sostuvo.

“Sentí la necesidad de responder porque todos los involucrados merecían algo mejor y, más importante, porque esta es una conversación más grande de la que deseo de todo corazón formar parte y crecer”, cerró.